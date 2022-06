Május végén vehette át az önkormányzat részéről Jobb Gyula polgármester és Pulai Tibor településgondnok azt az új fűnyíró traktort, amelyhez nemsokára megérkezik majd a párja is. A településgondnok és munkatársai azonnal ki is próbálták az új munkaeszközt.

– Nagyon hasznosnak tartom az új traktort. Mert jelentős emberi erőforrást válthatunk ki az alkalmazásával. Tapasztalatom alapján, nagyon szépen, előre és visszafelé is tud dolgozni, majdnem helyben megfordul, kétkéses fűnyíró adapterrel szerelt, ez a kor követelményeinek megfelelő igazi profi gép. Nem ­csupán fűnyírást, hanem mulcsozást is végez, és a használata hosszú távon is alacsony költségű és fenntartható, mert keveset fogyaszt. Bár még van mit tanulnunk a használatát illetően, de egyértelműen látszik, hogy nagy segítségünkre lesz majd. Hiszen a településen megközelítően hatvan kilométeres úthálózatunk mellett több mint összesen 80 ezer négyzetméter területünkből mintegy 20 ezer négyzetméter terület fenntartásáról kell gondoskodnunk, amelyet nem lehet fűkaszával rendben tartani. A két új traktor ellenére önkormányzati területeink napi szintű és igényes rendben tartásához a kapacitásunk még mindig nem elegendő – mondta el tapasztalatait Pulai Tibor falugondnok.

– Örömmel tudom elmondani, hogy az elmúlt időszakban a nagy és létszükségletű beruházások mellett már tudunk a lakosság mindennapi életét és jó közérzetét megkönnyítő projektekre is fordítani erőforrásokat. A Magyar Falu Programban elnyert kommunáliseszköz-fejlesztési pályázatunkkal újabb lépést tett a községünk a tiszta és ápolt környezet kialakítása felé. Köszönjük Magyarország Kormányának a forrást, az önkormányzat képviselő-testületének a támogató döntését, a hivatal dolgozóinak a pályázati munkát, a kulcsi lakosságnak a türelmet és munkánk töretlen támogatását – fűzte hozzá a traktor átadása kapcsán Jobb Gyula, Kulcs település polgármestere.