A kerti bútorokhoz lassan használati utasítást is kellene adni. Nem csak az összeszerelésükhöz, hanem a használatukhoz is. A minap egy barátom alatt adta meg magát egy ilyen hegesztett szék, amelynek két hátsó lába egyszerűen eltört, a hegesztésnél levált. Mert mit is csinálhat egy ember a kerti széken: ül, mocorog, odahúz egy másikat, amire felrakja a lábát, majd hátradől. Ám nem számított arra, hogy jön a kerti armageddon, és az említettek miatt hanyatt esik. Szerencsére nem lett baja. Okkal merül fel a kérdés, hogy kerti székre hány kilósan lehet leülni, és hányszor, hova helyezzük a súlypontunkat, és így tovább. Mert ez a kis baleset rosszabbul is végződhetett volna...

Vezető képünk illusztráció.