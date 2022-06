Az iskola valamennyi tanulója és az őket kísérő szülők, rokonok az intézmény udvarán gyülekeztek a 17:30-as kezdésre. A Himnuszt követően Rideg István iskolaigazgató köszöntötte az ünneplőket. Mint mondta, ez immáron a negyvenkilencedik tanévzáró az iskola életében, amely alkalmat ad arra, hogy mind a diákok, mind a pedagógusok átgondolhassák, megtették-e a tőlük telhetőt, hogy sikerrel zárhassák a tanévet.

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az igazgató röviden összegezte az elmúlt tíz hónap történéseit, felelevenítve azt, hogy a mindennapi munka, a tanulás mellett olyan események színesítették a tanmenetet, mint például a jubileumi műsor, a családi nap, emellett kirándulásokra, intézménylátogatásra mentek diákjaikkal. Arról is szólt, hogy nem volt könnyű ez a tanév sem, de eredményekben gazdag, és büszkék a tanulóikra a tanulmányi eredményeikért, a versenyeken való sikeres szereplésükért, valamint a kompetenciamérésen nyújtott teljesítményükért.

Az ünnepség folytatásában egy rendkívüli díjátadóra is sor került: az intézmény munkatársa, Meskálné Jónás Ildikó miniszteri elismerésben részesült, az oklevelet pedig ezen a ceremónián vehette át. Meskálné Jónás Ildikó 1991-ben szerezte meg tanítói diplomáját, de már ezt megelőzően is dolgozott képesítés nélküli pedagógusként. Immáron huszonnyolc esztendeje erősíti a Petőfi iskola kollektíváját, abban az intézmény tanít, ahol annak idején diákéveit is töltötte. Nagy tiszteletnek örvend a munkatársak, a diákok és a szülők körében, szívügyén viseli a tehetséggondozást, a diákközösségek összekovácsolását, és számos verseny megvalósításában is részt vett. Ildikó ebben a tanévben búcsúztatja negyedikes osztályát, szeptemberben pedig egy osztálynyi kis elsőst vesz a szárnyai alá.

És ha már a búcsúról van szó, Gálosfai Tímea, az intézmény egyik igazgatóhelyettese lépett a mikrofonhoz. Mint mondta, bár a múlt heti ballagási ünnepségen a nyolcadikosaikkal együtt már elbúcsúztatták, de most, az egész iskola előtt is elköszönnek igazgatójuktól, sok sikert és aktív nyugdíjas éveket kívánva Rideg Istvánnak. Remélik, hogy óraadóként még viszontláthatják az intézményben.

A tanévzáró folytatásában az iskola énekkara adott elő egy vidám dalt, majd könyvjutalomban részesítették a kitűnő tanulmányi eredményt elért, illetve a nevelőtestületi dicséretben részesített diákokat. A műsor zárásaként az osztálytermekbe vonultak a fiatalok, ahol megkapták bizonyítványaikat.