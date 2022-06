Június 27-én, hétfőn a Szalki-szigeten elkezdődik az Építészfesztivál: Future Perfect, azaz az Építész Szakkollégium és az Építészfórum által életre hívott összművészeti alkotótábor. A szervezőktől kapott tájékoztató szerint a tábori napokon összesen 17 izgalmas, elméleti és építő workshop keretében ötletelnek majd a résztvevők.



Az Építészfesztivál idei témája a jövőről való gondolkodás, az aktuális és az előttünk álló válságokra adható építészeti és elméleti válaszok keresése. A workshop brigádvezetői között olyan építészirodák szerepelnek, mint az OFF-Biennále Budapesten többször is bemutatkozó, a documenta fifteen kiállításon is résztvevő Architecture Uncomfortable Workshop, 2021-ben a 17. Velencei Építészeti Biennále Lengyel Pavilonjában kiállító GUBAHÁMORI, a MOME Építészeti Intézet hallgatóiból verbuválódott MÓKEMBÉ, valamint a pécsi P8 Műhely és a budapesti Qvarta. Emellett több egyetemi csapat (BME Lakóépülettervezési Tanszék, BME Urbanisztikai Tanszék) és szervezet (KÉK – Kortárs Építészeti Központ, Építész Szakkollégium) is workshoppal jelentkezik. Az alkotótábort követi a mindenki számára nyitott hétvégi fesztivál, ahol a work­shopok bemutatják munkájuk eredményét, emellett előadásokba, beszélgetésekbe, városi sétákba és koncertekbe van lehetőségük bekapcsolódni a látogatóknak. A szakmai programokon olyan elismert előadók és kerekasztal-résztvevők osztják meg gondolataikat, mint Erő Zoltán, Budapest főépítésze, a Fuzzy Earth kollektíva, Kovács Dániel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa, a 17. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonjának kurátora, vagy Alföldi György, a BME Építészmérnöki Kar dékánja.

A városi sétákat Hartmann Gergely, a Retropolisz és Modern Győr szerzője, Pleskovics Viola, az Építészfórum munkatársa, Gurdon Balázs, a Paragram építésze, valamint Szabó Imre, Dunaújváros főépítésze vezetik.

Vezető képünk illusztráció.