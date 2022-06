Rendné Pocsai Izabella intézményvezető a következőkkel búcsúztatta a nagycsoportosokat:

– A búcsúzás megható érzésekkel teli pillanatai ezek. De nem szomorkodni jöttünk ma össze, hanem ünnepelni. Ünnepelni valami új kezdetét.

– Megmondom őszintén, ilyenkor kicsit nehéz szívvel engedjük útnak a gyerekeket, de vigasztal minket, hogy legtöbben itt maradnak a közelünkben: továbbra is lesznek közös programjaink, ünnepeink, az utcán „összefutunk”, és tudunk róluk továbbra is, hogy mi történik velük. Lesz lehetőségünk megkérdezni tőlük, hogyan viselkedik a tanító néni?

Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A játék mellett már egy érdekes világ, a számok birodalma és a betűország vár rájuk. Egy új mese kezdődik az életükben, amelyben mi már nem szerepelhetünk. De ott is lesznek más tündérek, lesznek más királyfik, királylányok, sárkányok, hegyek és rengeteg próba is.

Tarisznyájukat megtöltöttük sok-sok élménnyel, emlékkel, amelyekből ebben a „furcsa” 3 évben is igyekeztünk minél többet nyújtani nekik. Az elmúlt napokban izgatottan számolták a gyerekek, mennyit kell aludni, s a búcsúzó verseket vidáman igyekezték gyakorolni. De ma már nem próbáltunk, ma búcsúzunk és ünnepelünk, hiszen tárt karokkal várja őket az iskola – mondta el az óvodavezető.

