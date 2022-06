Történelem -A fiatal balkáni nemzetállamok további politikai céljai közt szerepelt a még mindig török fennhatóság alatt álló területek – Makedónia, Albánia, Trákia – megszállása és felosztása. Természetesen a folyamatokat élénken figyelemmel kísérték az akkori európai nagyhatalmak. Az egyik oldalon Oroszország állt, célja pedig a pánszláv mozgalom kibontakozása volt, hogy így a szláv testvérállamok területén keresztül kijuthasson a Földközi-tengerhez.

A másik oldalon Nagy-Britannia, Olaszország, Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia ezt mindenáron meg szerette volna akadályozni, ezért támogatták az Oszmán Birodalom egységét.

Bécs attól félt, hogy Törökország széthullása után a Monarchia következne, ugyanis a területén élő szláv népek is a függetlenséget igyekeznek kivívni, ami végül is megtörtént az első világháború után. Olaszország pedig egy új Római Birodalom kiépítésével igyekezett kiterjeszteni hatalmát a Balkán-félszigetre, de hasonló tervei voltak a briteknek és a németeknek is. A balkáni nemzetek eközben fegyveres ellenállásukat szervezték, 1904-ben kitört a macedóniai felkelés, a szerbek a déli területek – Szandzsák és Koszovó – megszerzésére koncentráltak, még a bolgárok Trákia és Macedónia, a görögök pedig az északi thesszáliai részek elfoglalását tűzték ki célul. Ugyanakkor 1908-ban az Osztrák–Magyar Monarchia előzetes nagyhatalmi egyeztetések nélkül, nemzetközi felháborodást keltve annektálta Bosznia-Hercegovinát. Ezt nagy csapásként értékelte akkor Szerbia, hiszen az ország nacionalista vezetői a bosnyák területet a szerb nemzet földjének tekintették, de orosz nyomásra elfogadták a kialakult helyzetet.

Elérkezett az idő

Miután a mai Líbia területén lezajlott 1911-es olasz–török háborúból Olaszország került ki győztesként, a török kormány meggyengülését kihasználva 1912 folyamán Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró egy sor kétoldalú politikai és katonai egyezményt írt alá, és ezzel létrejött a Balkán-szövetség. Franciaország és az Osztrák–Magyar Monarchia igyekezett megakadályozni ennek a szövetségnek egy esetleges törökellenes háború kirobbantását, de diplomáciai próbálkozásuk nem járt sikerrel. 1912 szeptemberében a kis balkáni államok, de ugyanakkor Törökország is mozgósította hadseregét. Montenegró már a következő hónapban, október 8-án hadat üzent az Oszmán Birodalomnak, amelyhez néhány nap múlva csatlakozott Szerbia, Bulgária és Görögország is.

A szövetséges balkáni országok egyesítették hadseregeik létszámát, amely így szinte duplája volt a török erőknek, 680 ezer balkáni katona nézett szembe a török had mindössze 350 ezres seregével. A haditervet viszont a szövetségesek nem egyeztették egymással, így egymástól függetlenül három frontot is nyitottak, ami megnehezítette a katonai együttműködést. Némi összhang csak a szerb és montenegrói csapatok között volt, ugyanis nem voltak köztük nyelvi nehézségek, hisz mindkét ország a mai napig a szerb nyelvet beszéli. A bolgárok Trákiát rohanták le, ezzel elvágták a török anyaországot az európai területeitől, a szerbek és a montenegróiak pedig Szandzsák, Észak-Albánia és Észak-Macedónia ellen intéztek támadásokat, amíg a görög csapatok Dél-Macedónia és Epirusz (Dél-Albánia) ellen vonultak.

Az első Balkán-háború

A Balkán-szövetség katonailag legerősebb és legképzettebb tagja Bulgária volt a maga 310 ezres hadseregével, amely tizenegy gyalogoshad­osztályból és egy lovashad­osztályból állt, továbbá még hat torpedóhajó segítette hadmozdulataikat a Fekete-tenger partvidékén. A bolgárok célja Trákia és Macedónia (Szalonikit is beleértve) meghódítása volt, de csak Trákia felé nyitottak frontot. A szerbeknek tíz hadosztályuk volt, ez 220 ezer katonából állt, derékhaduk a Vardar folyó völgyében nyomult előre Macedónia fővárosa, Szkopje felé, amíg egyik had­osztályuk a 35 ezres montenegrói sereggel összefogva, Szandzsák és Észak-Albánia felé nyitott frontot. A görög haderő a maga 115 ezres létszámával számított a szövetség leggyengébb tagjának, a görög sereg még nem heverte ki teljesen az 1897-es vesztes háborút, ugyanakkor jól kiépített, erős haditengerészete volt, amely sikerrel akadályozta meg a török hadihajók Égei-tengeri mozgását. A szövetséges erőkkel szemben állt a birodalom európai területein szétszórt, pénzügyi és utánpótlási nehézségekkel küszködő, közel 350 ezer főt kitevő oszmán hadsereg

A háború első jelentős csatáit a trákiai fronton vívták meg, a bolgárok több kisebb csatát is megnyertek, majd november közepén kezdetét vette a hosszan elhúzódó drinápolyi csata.

Ezzel párhuzamosan a többi bolgár hadosztály a kialakult frontvonalat a Márvány-tengerig szorította vissza, de a törökök időközben Ázsiából utánpótlást kaptak, így Konstantinápolytól kb. 40 kilométerre megmerevedett a front. A bolgárok ugyan megpróbálták azt áttörni, de kezdeményezésük nem járt sikerrel. A szerbek Radomir Putnik tábornok vezetésével Macedóniában, Kumanovónál, Prilepnél, majd Bitolánál döntő vereséget mértek a török seregre. A görög hadsereg pedig Szaloniki irányába, északra nyomult előre, majd az epiruszi frontra koncentrálva elfoglalt több várost. A görög flotta pedig a Dardanelláknál szétverte az ellenséges hajóhadat, ezért a török hajók elhagyták az Égei-tengert. A sikeres hadmozdulatoknak köszönhetően így a görögöké lett Leszbosz, Khiosz, Lemnosz és Szamosz szigete.

1913. január 5-én a törökök ugyan megpróbáltak visszatérni az Égei-tengerre, de Lemnosz szigeténél ismét súlyos vereséget szenvedtek.

Fegyverszünet, majd a háborút lezáró egyezmény

1912. december 3-án az Oszmán Birodalom és Bulgária két hónapos fegyverszünetet kötött, amelyhez csatlakozott a többi hadviselő fél is. A béke előkészítése érdekében Londonban december 17-én asztalhoz ültek a nagyhatalmak és a hadban álló felek képviselői. A fegyverszünetet ugyan meghosszabbították, ám a törökök felrúgták az egyezséget, ugyanis Enver pasa puccsal hatalomra került és így az oszmánok folytatták a harcot, de a bolgárok súlyos vereséget mértek rájuk. Az albán fronton pedig a montenegrói egységeknek sikerült bevenniük a hónapok óta ostromlott Shkodrát (ma város Albánia északnyugati részén).

A londoni egyezménnyel nem voltak elégedettek a győztes államok

A háború közben, 1912. november 28-án függetlenségét kikiáltó Albánia északi részét és Koszovót, Montenegró és Szerbia, déli sávját Görögország foglalta el. Görögország Thesszáliáig, Szerbia Macedóniáig nyomult előre, Bulgária pedig Trákiára terjesztette ki fennhatóságát. Az Oszmán Birodalom Konstantinápoly előteréig szorult vissza, ugyanakkor még kisebb csapatai tartották magukat Macedóniában. A török vereség elkerülhetetlen volt, ezért Londonban megkezdődött a háborút lezáró egyezmény kidolgozása. A tárgyaláson a szemben álló feleken kívül részt vett még Nagy-Britannia, Németország, az Osztrák–Magyar Monarchia, Olaszország és Oroszország képviselője is, de a már független Albániát nem hívták meg.

Így 1913. május 30-án aláírták az első Balkán-háborút lezárandó, a Balkán-félsziget országainak politikai státusának rendezését szabályzó Londoni egyezményt.

Az egyezmény és következményei

Az egyezmény értelmében Albánia független állam lett, területéről Szerbia, Görögország és Montenegró köteles csapatait kivonni. Szandzsákot felosztják Szerbia és Mon­tenegró között, Trákia északi területei Bulgáriához kerül, Macedóniát pedig felosztják egymás között a szerbek, bolgárok és a görögök, mégpedig úgy, hogy Macedónia belső területein Szerbia és Bulgária osztozik, a partvidéki Thesszáliát pedig Görögországhoz csatolják.

A londoni egyezménnyel nem voltak elégedettek az ­első Balkán-háború győztes államai, mindegyikük többet szeretett volna megkaparintani a volt török területekből, főleg Macedónia hovatartozása váltott ki heves indulatokat, elsősorban Szófiában és Belgrádban. Nem egész egy hónap múlva ezért a bolgárok támadást is indítottak a macedóniai szerb és görög állások ellen, ezzel kitört a második Balkán-háború. A mindössze két hónapig tartó háború Bulgária vereségével zárult, a győztes Szerbia, Görögország, Románia és Montenegró képviselői 1913. augusztus 10-én írták alá a második és ezzel az egész Balkán-háborút lezáró bukaresti egyezményt, aminek értelmében Bulgária elveszítette az első Balkán-háborúban megszerzett területeinek nagy részét. Macedónia északi része Szerbiáé, déli területe viszont Görögországé lett. Kelet-Trákiát vissza­kapták a törökök, Dobrudzsa pedig Romániához került.

Az egyezmény rendezte a független Albánia határait is. Egy év múlva viszont kitört az első világháború, amely ismét átrajzolta a Balkán-félsziget politikai térképét.



