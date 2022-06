A Dunai Kincses Kert a dunaújvárosi szalki - szigeti kemping foglaltsága miatt nyárra helyszínt váltott és visszatér a piac „szülőhelyére”, Rácalmásra. A művelődési ház és a sportcsarnok közötti zöldterületek (Szigetfő u. 3.) biztosítanak helyszínt a piacnak június és július folyamán, nagyon kellemes környezetben. Több, mint ötven árus várja majd a vásárlókat, gazdag termékkínálattal. Júniusban kézműves foglalkozásokkal és egy meglepetés zenei produkcióval, júliusban pedig a tervek szerint egy könnyed színpadi programmal is várják a látogatóikat. Mint ahogyan eddig is, most is azt szeretnék, hogy a piaclátogatás egyúttal egy kellemes családi program is legyen, ezért a várható nagy melegre való tekintettel a nyitás időpontját délután 16 órára tették.

A Szent Iván éji piac tehát június 19., vasárnap 16:00-tól 19:00-ig látogatható, míg júliusban ez 17-e lesz. Augusztusban nem lesz vásár, terveik szerint szeptemberben visszatérnek a szalki – szigeti kempingbe.

Vezető képük archív.