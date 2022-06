A bölcsi apraja-nagyja részt vett a ballagáson szülők, nagyszülők, testvérek és rokonok kíséretében. Miután mindenki megérkezett és elfoglalta a helyét meg is kezdődött az átadó, írja az uniduna.hu. A ballagó 12 gyermek betekintést nyerhetett, hogy milyen is a nagyok élete, hiszen ballagó tarisznyát, benne sok-sok finomsággal, tablóképet, ballagási kalapot és egy „igazi” bölcsődei diplomát is kaptak, melyben egy nagyon kedves szöveggel búcsúztak a nevelők a csöppségektől:

„Sok – sok játékkal és énekléssel sikeresen elvégezte a Dunaújvárosi Egyetem DUFiókák bölcsődei tudományok képzést, ezzel megkezdheti a tudás gyűjtését ősszel az óvodában. Ez a diploma feljogosítja arra, hogy, a nyáron: két gombóc fagyit egyen, naponta elmenjen a játszótérre, sokat pancsoljon, és játsszon a vízparton, egy-egy délutáni alvás kimaradjon, sokat kiránduljon, minden lefekvéskor esti mesét kapjon.” – olvasható a kis diplomácskákban.

Fotók: uniduna.hu

Ezt követően egy rövid batyusbál keretein belül üdvözölték az új korszak közeledtét. Meghívott vendégelőadók is érkeztek eme nemes eseményre, ugyanis a Violin Művészeti iskola néptáncegyüttes előadása színesítette a programlistát. Lehetőség volt az örömkönnyek megörökítésére egy virágkapunál, végezetül egy ugráló vár és kötetlen beszélgetés során vettek búcsút az ifjak.

A szülők egész éves közösségi munkáját egy oklevéllel köszönte meg a bölcsőde vezetője.

Még nem végleg búcsúztak a gyerekek, hiszen a nyári időszak még előttük áll, amit majd sok mókával, kacagással, udvari játékkal, sétával, fagyizással tölthetnek el. A bölcsőde dolgozói visszavárják majd a ballagókat, akkor is, ha már nagy óvodások lesznek, hiszen nagyon a szívükhöz nőttek a kicsik.