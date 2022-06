Márkli János, a Pentele Zrt. ügyvezetője elmondta, nem emlékszik arra, hogy ilyen korán elkezdtek volna aratni.

– Nem lehetett az időt tovább húzni, mivel az árpaszemeknek a víztartalma már csak tíz százalék, és tizennégytől lehet aratni. Ami most jó az aratásnak, az nem kedvez a kukoricának, vagyis kellene a csapadék, hogy a kukorica tovább fejlődjön. Tehát kettős a helyzet. A napraforgó szép, már csak egy tányérpermetezés van hátra, azután nemsokára ott is megkezdődhet a betakarítás – tudtuk meg az ügyvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy a piac bizonytalan az orosz–ukrán háború miatt.

Az árpa előbb a kombájnba kerül, majd onnan szórják a pótkocsikba és máris irány a tároló Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– A felvásárlóink, például az olaszok kivárnak, abban bíznak, ha felszabadul az olcsó ukrán gabona, az leviszi majd az árakat. A gazdákkal, akiknek a gabonáit fel szoktuk vásárolni, sem tudunk egyezkedni, mert ők arra számítanak, még magasabb lesz a gabona ára. Szerintem beállt a piac, a közeljövőben nem gondolom, hogy nagy változások lennének az árképzésben.

Tegnap, amikor megtekintettük az aratást, Márkli János arra hívta fel a figyelmet, hogy nem báláznak, nincs szalma, mert mindent visszadolgoznak a földekbe, ezzel a műtrágyaköltségeiket csökkenteni tudják, és az fontos, hiszen egy év alatt száz százalékkal nőtt a műtrágya ára.

Oroszi Miklós 1964-ben aratott először, persze nem ilyen géppel

Arra a kérdésünkre, hogy milyen termés várható az őszi árpából, Márkli János így válaszolt.

– Erről most még korai lenne beszélni. Ami bizonyos, négy-öt nap alatt százhuszonhat hektárt aratunk le. Most még csalóka a kép, mert a szemek fajsúlya a mérvadó. Egy köbméter árpának ideális esetben hatszázharminc kilogramm a fajsúlya, de hallottam már arról, hogy Csongrádban csak ötszáz. Hozzájuk képest mi jó helyzetben vagyunk, nálunk jóval több volt a csapadék, mint a déli országrészben.

(Az EU termés-előrejelzése szerint hazánkban az őszi vetésű növények összességében egész jó kondícióban vannak, szép termés várható. A magyar repcetermést jónak ítélik, 3,14 tonnára becsülik az országos átlagot. Az őszi árpa termésátlaga a hat tonnát is átlépheti. A búza országos átlaga 5,7 tonnára tehető. A tavaszi vetésű növények mögött egy nehéz szezonkezdés áll, a hideg, száraz viszonyok miatt egészen májusig lassú volt a növények fejlődése – olvasható a mezohir.hu-n.)

Két kombájn dolgozik most a kisapostagi földeken, az egyiket Oroszi Miklós vezeti. Mondhatnánk azt is, hogy régi motoros a szakmában, hiszen először 1964-ben aratott.



– Persze az akkori időket nem lehet összehasonlítani a mai helyzettel. Nem voltak ilyen korszerű, kabinos, légkondicionált gépek. A hatvanas, hetvenes években nem volt fedett helyünk, nemhogy klímánk. A hőskorban egy kombájnnal váltásban dolgoztunk, olyan kemény volt a munka. Egy pihent, egy aratott. Naponta többször kellett fürödnünk, mert a nyitott kombájnok miatt úgy néztünk ki, mint a kéményseprők. A munkaidő is csökkent, de azért most is megvan a napi tizenkét óra. Az időjárás is más volt, mint napjainkban, korán nem kezdhettünk, mivel mindig harmatos volt a gabona, meg kellett várni, amíg megszáradt.

Az őszi árpa aratásában még Mándi Zoltán kombájnos és Felker György traktoros vesz részt, aki a kombájn­ról a pótkocsijaira kerülő árpaszemeket a szárítókba, a tárolókba szállítja.