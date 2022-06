A katasztrófavédelemnek és a kivitelezést végzőknek is céljuk a biológiai módszer arányának növelése. Idén lezárul az a hároméves program, amelynek keretében a csípőszúnyogok legfontosabb élőhelyeit térképezik fel. Korábban ilyen térképek csak néhány térségről készültek. A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés azokra a régiókra – a folyók menti térségekre és a nagyobb tavak környezetére – terjed ki, ahol rendszeresen jelentős szúnyogártalom alakul ki. A feltérképezésnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének köszönhetően pontosan és hatékonyan alkalmazható a biológiai módszer, amellyel természetes úton csökkenthető a szúnyoglárvák száma. A biológiai eljárás során a szúnyogok tenyészőhelyén egy baktérium által termelt, természetes fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez az anyag kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre teljesen ártalmatlan – olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos honlapján.

Földi járműről ULV vagy melegködös technológiával végzik a kifejlett szúnyogok elleni védekezést Fotó: CsB/Kisalföld

Ugyanitt a hétről hétre, a szúnyoggyérítés aktuális helyzetéről írt beszámolókban praktikus tanácsokat is olvashatunk arról, hogy mit tehetünk mi a vérszívók ellen a közvetlen lakókörnyezetünkben. Azt írják, érdemes a ház körül kialakuló kisebb vizeket felszámolni, a csatornákat, árkokat megtisztítani, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, a virágcserepekben, vödrökben összegyűlt vizet kiönteni. Ezzel hozzájárulhatunk a központi szúnyog­gyérítés sikeréhez és csökkentjük a lakókörnyezetünkben a zavaró rovarok számát.

A katasztrófavédelem oldalán hangsúlyozzák azt is, hogy minél kevesebb a szúnyoglárva, annál kevesebb a kifejlett szúnyog, tehát ezeket a megfogalmazott ajánlásokat érdemes végre is hajtani kinek-kinek a saját mikrokörnyezetében.

Április 25-e óta zajlik tehát a központi szúnyoggyérítés, szisztematikus rendben. A megyében az azóta eltelt időben többször is végeztek központi gyérítést a szakemberek. Ercsinél kétszer is, de Rácalmásnál is jártak már. Dunaújváros még nem került sorra, de bizonyos, hogy ahogyan az előző években sem, úgy idén sem maradunk ki a szórásból. A helyi gyérítés időpontjairól a katasztrófavédelem minden esetben értesíti az önkormányzatokat. Amint a városi gyérítés időpontjai elérhetőek lesznek, tájékoztatjuk olvasóinkat.

A programban a heti ütemtervek folyamatosan, minden hét első munkanapján kerülnek közzétételre a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a Lakosság – Szúnyoggyérítés – Heti programok menüpont alatt.

(Forrás: Katasztrófavédelem, ÁNTSZ)



Betegségeket is terjeszthetnek - A hazánkban előforduló szúnyogok által terjesztett legfontosabb betegség a nyugat-nílusi láz. Szintén szúnyogok közvetítésével terjed, de járványügyi szempontból kevésbé számottevő az Usutu-vírus és a bőrférgesség. Itthon szúnyogok terjesztette egyéb fertőzést csak behurcolt esetként írtak le. Ez azt jelenti, hogy a beteg külföldön kapta meg a fertőzést, majd hazatérése után diagnosztizálták a megbetegedését. Trópusi területeken a malária, a sárgaláz, a zika, a japán-encephalitis, a dengue és chikungunya a legfontosabb, szúnyog által terjesztett fertőzés. A trópusi betegségek közül Európában a dengue vírus illetve a chikunygunya vírus okozott idáig kisebb kiterjedésű járványokat – közli honlapján az ÁNTSZ.