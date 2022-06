Szinte hihetetlen, egy nyolcéves kisgyermek megmentette nagymamája életét. Nem az a hihetetlen, hogy megmentette, hanem az, hogy mindezt ennyi idősen tette. Igazi lélekjelenlét, egy kis félelem és hatalmas szeretet eszenciája lehetett mindez. Csak elképzelem, amint ez a csöppség észreveszi, hogy a nagyi nem lélegzik, tudja, mi az első lépés, hívja a 112-t, szinte mindenre válaszol, amit kérdeznek tőle, és meg tudja csinálni azt, amit mondanak neki. Nagyon szívet melengető történet, és szerencsére a híradások szerint már a nagyi is jól van. Kis hősünk talán nem is érzékelte, mit is tett, csak annyit, hogy segítenie kell. Akaratlanul példát adva, mutatva mindannyiunknak emberségből.

Vezető képünk illusztráció.