Petrás Gábornak „könnyű” dolga van

Természetesen ezt csak baráti incselkedésnek szánjuk felé, mert ő egy igazi sportember, aki gyakran fut, imád focizni és szívesen pattan a saját kerékpárja nyergébe is. Így aztán jól ismeri az általa szervezett sportesemények résztvevőinek minden gondolatát. Tehát innét „könnyű” neki a kedvükben járnia…

-Szerintem mindegyik állítás igaz, hiszen amikor valaki abbahagyja az aktív sportolást, rájön, hogy más szakágak is sok örömöt adhatnak. Az én életem is így alakult. Az újvárosi bringatúra előtt elfogattam a Holler Feri barátom meghívását, és Dunaföldváron hoztam magam formába. Ideális táv volt, remek szervezéssel, amit nem titkolt céllal a felkészülésem részének is tekintettem.

Fotók: Balogh Tamás

Ez volt a 36. Bringatúra célja

-Ez egy olyan nagyszerű sorozat, amiben nem illik hibázni. A legfontosabb célunk az volt, hogy minél több családot, baráti társaságot, vagy munkahelyi csoportot mozgassunk meg ezzel a kedvelt lehetőséggel úgy, hogy balesetmentesen együtt töltsék a szabadidejüket, jól szórakozzanak és, ha szerencsések: nyerjék meg a tombola nyereményeit.

A különlegessége pedig a jótékonykodás lehetősége volt, amivel a Dunaújváros Ebrendészeti Telepét kívántuk támogatni. A rendőrség lehetőséget nyújtott a kerékpárok regisztrálására, ami az eltűnésük esetén segíti a megtalálásukat.

Összefogás a biztonság érdekében

-Nagyon sokat köszönhetünk a rendőrségnek, akik Német Miklós vezetésével biztosították az utunkat a motoros fölvezetőkkel kiegészítve. Fontos szerep hárult az ötvenkét polgárőrre, valamint a készenlétben álló mentősökre is. A szervezőcsapatunk is a helyén állt.

A hangulat?

-A sport mindig jó hangulatba hozza az embereket, de nekünk profi fellépőink is voltak, akik fokozták azt. Már a bemelegítés is kiválóan sikerült. Nyári Ica és a Pentele Baráti Kör is egy egész csapattal érkezett, hogy kiszolgálják a résztvevőket. Mezőfalván a Spartan Training Group ejtette ámulatba, és vonta a produkciójukba a pihenő bringásokat. Nagy sikerül volt. A Deák Karcsi ötven kiló cseresznyét, mi pedig vizet osztottunk ki a résztvevőknek.

A jótékonyság eredménye

-Jó hírrel tudok szolgálni. A „Fut a város” és a Bringatúrán létrehozott adománygyűjtés során több, mint egy millió forint gyűlt össze. Ezt komoly sikerként értékeljük, de decemberig, amikor az adományunkat át akarjuk adni, a város kereskedéseiben elhelyezett gyűjtődobozokon át még lehetséges a támogatók közé állni.

Elégedetten tekintenek vissza

-Azt kell tennünk, hiszen mindkét rendezvényünk a terveink szerint, sikerrel zárult. Büszke vagyok a csapatomra, amit Balogh Katalin, Neszvecskó Zorica, Szűcs Vivien, Szűcsné Zsuzsanna és Dénes Nikoletta alkottak. A Bringatúra napján még további tizenkét fő csatlakozott hozzánk.

