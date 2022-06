Dunaújváros - A MAGÉSZ, vagyis a Magyar Acélszerkezeti Szövetség nem először tartja a konferenciáját Dunaújvárosban. Aszmann Ferenc, a ­MAGÉSZ elnöke üdvözlőjében utalt is erre, megköszönve, hogy a Dunaújvárosi Egyetem mindig remek vendéglátó volt, és ezúttal is az. (A program szerdán délután kezdődött a szakmai fogadással.) Az elnök megemlítette, hogy egy év csúszással rendezik meg ezt a konferenciát a koronavírus-járvány miatt, annak viszont nagyon örült, hogy ezúttal ilyen szép számmal jelentek meg az eseményen a szakma kiváló képviselői. Végül átadta az acélszerkezeti nívódíjakat, a járvány miatt visszamenőleg is (lásd keretes írásunkat).

Aszmann Ferenc után dr. Dunai László, a MAGÉSZ elnökségi tagja vette át a szót, aki ismertette a konferencia programját. Összesen tizennégy előadást hallhattunk.

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség elnöke, Aszmann Ferenc adta át az acélszerkezeti nívódíjakat Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Először Móger Róbert, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány fejlesztési igazgatója beszélt a DUE előtt álló feladatokról.

Az acélipar kihívásait Felföldiné Kovács Ágnes, az MVAE energetikai szakértője mutatta be.

Számos érdekes szakmai előadást hallhattunk a városligeti Zene Háza vagy a Mol-torony acélszerkezetének tervezéséről, kivitelezéséről, a Széchenyi lánchíd felújításának acélszerkezeti vonatkozásairól és a Saltzgitter-Mannesmann által bemutatott globális hatásokról az acél árában. A közúti korlátok tervezési szempontjaiba is betekintést kaphattak a konferencia résztvevői.