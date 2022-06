Az a fránya öt évvel ezelőtti meccs nem egy embernek jutott eszébe a negyeddöntő előtt, azonban abban egyetértettünk, egy győzelemmel ezt a rossz emléket is mindörökre elfelejthetnénk, amikor Kanada ütötte el a mieinket a négy közé jutástól. Ők most az idei tornán nyolc közé sem kerültek, a keddi nap arról volt hivatott dönteni, mely négy válogatott küzdhet majd az érmekért – reméltük, a magyar lesz az egyik. A tomboló hőségben délután kezdődött a program, a lelátón ülők nem csoda, amilyen módon tudtak, védekezték a tűző napsugarak ellen. A medencében erre nem volt lehetőség, ahol elsőként az olaszok nyertek a franciák ellen (17-7), majd a címvédő USA győzött Spanyolországgal szemben (13-8), majd a dunaújvárosi klub korábbi és visszatérő klasszis kapusának, Laura Aartsnak vezetésével a hollandok 12-7-re múlták felül a görögöket.

Aztán következett a magyarok találkozója, ami abból is látszott, elkezdtek megtelni a lelátók, ahonnan ezúttal sem hiányozhattak az ismerős arcok. A DFVE felnőtt gárdájának több játékosa is eljött, a fiatal Somogyvári Lili bizakodóan nyilatkozott a kezdés előtt, amellett, hogy nagyon szurkolni fog a csapatnak, különösen klubtársainak. Hasonló véleményen volt a dunaújvárosi egyesület egészségügyi szakembere, Slett Ferenc, aki feleségével most lelkes drukkerként buzdította a válogatottat. A velük tartó korábbi DFVE játékos, most oktató, Sajben Viktória röviden megfogalmazta: - Mi mást lehet mondani, mint azt, nyerni fogunk! Persze, ez egyáltalán nem lesz egyszerű.

Egyébként a zsűriasztalnál testvére, csapatunk játékosa, Nikolett teljesített felelősségteljes beosztást fehér ruhában. S ha már egyező vélemények, szintén a magyar lányok sikerét várta Ballai Attila, a Mediaworks sport főigazgatója, akit a sportág sok korábbi és jelenleg ismert arcai mellett lehetett látni.

Ami a statisztikát illeti, az elmúlt tíz évet nézve teljesen egál a mérleg, öt-öt győzelem és egy döntetlen az egymás elleni meccseken. Az első negyed nem lett az, pedig 2-1-re is vezettünk, de az ellenfél fordított. A folytatásban befagyott az eredmény Palm sorra fogta a ziccereket, amikor pedig verve volt, a lányok rendesen tesztelték a kapufát, sokadik lövésük csattant rajta. Szerencsére Magyari is jelezte, a helyén van, a feljavuló védekezés segítségével legalább gólt sem kaptunk. Aztán tizenegy perces csendet tört meg a magyar csapat, előtte kettős előnyben sem sikerült betalálni, ekkor a Dunaújváros centere, Mahieu zseniálisan passzolta ki a labdát Keszthelyi-Nagynak, ő azt meg be a kapuba, 3-3. Az viszont biztató volt, hogy hátul továbbra is óriási küzdelemben remekelt a védelem és Magyari is.

A térfélcserét követően tovább folyt a fizikai csata, az ausztráloknál sorra állították ki az embereket, a már nem is számolt hányadik kapufánk után Vályi visszavette a vezetést, amitől robbant az ötezer szurkoló hangorkánja, élükön a Carpathian Brigade „fekete seregével”. Kettővel nem sikerült ellépni, ugyanis hiába lőttünk a hálóba két támadásból is, ezeket érvénytelenítették a bírók kontrát ítélve, s még további két támadásunkat vették el így. Azonban ezekkel a lehetőségekkel sem tudott élni az ellenfél, hátul sziklaszilárd volt a csapat. A kiállítási arány meg ekkor 11-4 oda – tudtuk előre, hogy a rivális fizikális erejére és kemény játékára fog alapozni. Aztán a negyed vége előtt Rybanska végre közé tette a kettőt, s Magyari még a végén fogott egy ziccert – ezt a nyolc percet is nullával hoztuk le.

A záró negyedben ötméteresből megint közelebb zárkózott az ellenfél, aztán óriási pillanat volt, amikor Rybanska a saját kapuja előtt blokkolt, majd a támadásból hatalmas gólt ragasztott az ellen hálójába, 6-4. Most már a szerencse is velünk volt, egy támadáson belül kétszer a kapufa mentett, de aztán kettős emberelőnyt kaptak az ausztrálok, a dupla fórt pedig köszönték és kihasználták. Miután a magyarok is kihagytak egy emberelőnyt, az egyenlítésért jöhetett Ausztrália, azonban megint kivédekeztük ezeket a nagyon fontos pillanatokat. 1:15-el a vége előtt Keszthelyi-Nagy földrengést idézett elő góljával, s ugyan az utolsó másodpercekben kaptunk még egy találatot, de utána a csapat lenyelte a labdát, lepergetve a maradék időt. A lefújás követően jöhetett a nagy ünneplés, a szurkolók hosszasan éltették a lányokat, a szakmai stábot és újra elénekelték a Himnuszt a győzteseknek. A vegyes zónába is lassan értek oda a keret tagjai, az első sorokban családtagok, ismerősök üdvözölték őket. Mi pedig a tényt: 2017-el ellentétben, tovább menetel a válogatott, és már biztosan éremért játszik.

Ausztrália - Magyarország 6-7 (3-2, 0-1, 0-2, 3-2)

Hajós-uszoda, vezette: Goldenberg (amerikai), Colombo (olasz)

Ausztrália: Palm - Halligan 3, Andrews 1, Ridge, Aranchini, Mihailovic 1, Ballesty 1. Csere: Casey, Fasala, Leeson, Kearns, Longman. Szövetségi kapitány: Paul Oberman.

Magyarország: Magyari - Szilágyi, Vályi 1, Gurisatti 1, Máté, Parkes, Keszthelyi-Nagy 3. Csere: Mahieu, Leimeter, Rybanska 2, Faragó, Garda. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Gó emberelőnyből: 14/5, ill. 7/2.

Gól kettős emberelőnyből: 1/0, ill. 1/1.

Gól ötméteresből: –, ill. 1/0.

Kipontozódott: Ridge (26. p.), Kearns (31. p.).

Csütörtökön 21 órakor kezdődik az elődöntőnk, a másik ágon az Egyesült Államok Olaszországgal találkozik.