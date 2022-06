A rendőrség nyilatkozata alapján a közúti balesetekben egyre gyakrabban érintettek a motorosok. A hatóság statisztikái szerint a legtöbb baleset a gyorshajtás és a szabálytalan előzés miatt történik.

A motorozás sokak számára egyet jelent a szabadsággal, a teljes felszabadultság érzetével. Ugyanakkor tavasztól őszig kevés az olyan esti híradás, ahol ne számolnának be motoros balesetekről. A biztonságos motorozás tényleg paradoxon? Segítségül hívtuk Kiss Sándort, aki maga is sokat próbált „pilóta”, és nem mellesleg negyven éve gépjárművezető-szakoktató.



– Ötven éve volt az első tragikus motoros élményem. Egy 18 éves barátommal motoroztunk. Nagyon jól vezetett. Éjféltájt leszálltam mögüle, mondván, nem akarok meghalni. Ő másnap reggelre meghalt. Mert olyan fáradtan indult hosszú útra, és sok kilométer megtétele után egyszer csak nem vett észre egy lovas kocsit. Ezért el kell fogadnia mindenkinek, hogy ha motoron ülsz, akkor sem vagy kiváltságos. Akkor is be kell tartani a szabályokat.

Fontos, hogy kezdjük kicsiben, és adjunk magunknak időt, hogy kellő rutint szerezzünk az országutakon. A fokozatosság elvét követve, elsőként 125-250 köbcentiméteresnél ne válasszunk nagyobb teljesítményű járgányt.

„El kell fogadnia mindenkinek, hogy ha motoron ül, akkor sem kiváltságos a közlekedésben” Fotó: amatőr

– Motoron nem véd a karosszéria, maximum a védőruházat.

– Az utakon mások biztonságára, manővereire és reakcióira is oda kell figyelni motorozás közben. A váratlan akció komoly veszélyforrás akkor is, ha te hajtod végre, és akkor is, ha más.

– Nem szabad elfelejteni, hogy a motoros többet lát, mint egy autós, sokkal kevesebb ugyanis a holttere. De az is egy kevéssé ismert tény, hogy nagy sebességnél az autó könnyebben végez kikerülést, mint a motor.

– Végül a sebesség, ezt külön ki kell emelni. Sok baleset elkerülhető lenne, ha a járművezető megengedett legnagyobb sebességgel haladna a veszélyhelyzet kialakulásának pillanatában. A kanyarodók és az elsőbbségadásra kötelezettek gyakran nem kalkulálnak a motoros nagy, meg nem engedett sebességével. Kisebb sebesség hatásos, a nagy sebesség halálos lehet – hangsúlyozta végül Kiss Sándor.