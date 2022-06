Időjárási riasztások jönnek, aztán persze előfordul, hogy visszavonják azokat. Erős szélre és közelgő zivatarra figyelmeztettek a napokban. Többségében be is jön a figyelmeztetés, persze néha a beígért helyzetből nem lesz semmi. Mondjuk jobb is, ha nem tép le tetőket, nem cibál meg fákat a vihar, vagy önti el az utcákat a sok eső miatt keletkező villámáradat. De a meleg az csak kitart. És, ahogy jósolják, a hétvégén sem lesz ez másképp, igaz a város „fölé” most nem vizionáltak rekkenő hőséget. Jövő hét elejére, közepére viszont már igen. 37 fok is lehet. Lassan lehet vizet osztani az utcán, már ha lesz kinek, aki kimerészkedik az aszfaltra...

Vezető képünk illusztráció.