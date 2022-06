Történelem - Nagyon jó példa erre a trianoni békeszerződés nemzetgyilkos rendelkezése, amikor is Magyarországot a történelem során szinte páratlanul megcsonkították, területének több mint a kétharmadát, lakosságának pedig több mint felét akaratuk ellenére szláv és román uralom alá helyezték. 1910-ben még 20 886 487 fős Magyarország lakossága, a békeszerződét követően 7 615 117 főre esett vissza.

Csaknem teljesen elvesztek az ország természeti kincsei, az arany-, ezüst- és sótermelés szinte teljesen, vastermelésének 81, széntermelésének közel 86 százalékát elvesztette. Az új trianoni határok megbontották a természetes folyamrendszer egységét és a közlekedés rendszerét. Fontos vasúti csomópontok, mint pl. Nagyvárad, Szabadka, Eszék, Kassa és Pozsony kerültek a határon kívülre. Elvesztek a felvidéki bányászvárosok, ahová annak idején a török dúlás végett megmenthető vagyonával menekült a magyar lakosság, ezzel is gazdagítva az ottani térséget. Elveszett Erdély, amely mindig is fontos gazdasági és kulturális központja volt a mindenkori magyar társadalmaknak. Elveszett Délvidék, a kiváló bácskai és bánsági termőföld és a szerémségi borvidék. Elveszett Fiume, a kikötőváros, amelyet szinte teljesen magyar pénzből építettek és korszerűsítettek, ezzel együtt elveszett kijáratunk az Adriai-tengerre is.

A magyar hadsereg létszámát 35 000, a tisztikarét 1750, az altiszti karét 1313 főben maximálták. A hadsereg kiegészítésére csak a toborzást engedélyezték. Megtiltották légierő és nehézfegyverek tartását, csupán 185 ágyút engedélyeztek – miközben a kisantant országai, tehát Jugoszlávia, Csehszlovákia és Románia felfegyverkezett. Nem engedélyezték repülőgépek és hadihajók gyártását. A flotta csupán három felderítő naszádból állhatott, az adriai hadiflottát elkobozták az olaszok részére.

A trianoni békeszerződés a nemzetközi jognak az elkorcsosulása, amelyet a bosszú és a gyűlölet szült, és ez majd jellemző lesz az egész XX. század szellemére is. A koldusszegény csonka országot még jóvátételre, háborús kártalanításra és a menekülő százezrek eltartására is kötelezték, egy bolsevista diktatúra és román országrablás után. A békeszerződés diktálói között sokan voltak olyanok, akik már régóta készültek Magyarország megcsonkítására, ez a terv még az 1848/49-es levert szabadságharcra nyúlik vissza.

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel

a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár

(jobbra, fedetlen fővel) távoznak az aláírás után Fotó: wikipedia

A trianoni békeszerződés egyik fő vádpontja Magyarország ellen az volt, hogy nem bánt megfelelően a területén élő nemzeti kisebbségekkel. Nézzük sorban, Horvátország, mint a Szent Korona tagországa teljes önállóságot élvezett közigazgatási, nyelvi, kulturális és vallási téren. A szerbek szintén, ortodox egyházi tevékenységüket a mindenkori magyar hatalom csak segítette, annak ellenére, hogy a szerb nacionalizmus és magyarellenesség melegágya volt, akárcsak a szerb iskolák. Hasonló volt a helyzet a románokkal és a szlovákokkal is. Nem véletlen, hogy az új jugoszláv, csehszlovák és román hatalmak első dolga volt gátolni a magyar oktatást és hitéletet, hiszen ha valaki, akkor ők pontosan tudták, hogy a nemzeti érzés fő támasza az iskola és a templom.

A trianoni események kapcsán az emberben ilyenkor akaratlanul is felmerül a következő kérdés, hogy lehet ezt az igazságtalanságot valahogy orvosolni? Miután megszűnt Jugoszlávia, Csehszlovákia, felbomlott a Szovjetunió, így a hozzájuk csatolt valamikori magyar területek sorsa mi lesz? A második világháborút lezáró békeszerződések cikkelyei kimondják az európai határok sérthetetlenségét, ezt a hetvenes évek végén Helsinkiben valamennyi akkori európai és amerikai vezető politikus is aláírta. Ezek szerint az európai határokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni. Igen, de akkor most mi zajlik Ukrajnában? Tudom, Oroszország a szankciók ellenére is világhatalom, tele energiaforrásokkal, mi pedig…

Ami érdekes, hogy ma is valamennyi román, szerb vagy szlovák politikai párt, ha szóba kerül ez a téma, ebben a kérdésben összezár, függetlenül attól, hogy bal vagy jobboldali, liberális vagy zöldpárti képviselőről van szó. Ők is pontosan tudják, hogy mi történt 1920. június 4-én. Ezért nagyon fontos, hogy a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét, az ország­gyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. A tragikus sorsdöntésre való emlékezésnek fontos célja, hogy tudatosítsa a Kárpát-medencében élő magyarság összetartozását, és itt különösen fontos az anyaországban élő magyarok tudatának az erősítése, mert ennek fontosságára a határon túli magyarok már rég rájöttek.

Én bízom abban, hogy az országszerte folyó, Trianonról szóló megemlékezések, továbbá emlékművek és országzászlók felállításai erősíteni fogják a magyarság összetartó erejét és azt a tudatot, hogy csakis magunkban bízhatunk, függetlenül attól, hogy milyen a politikai nézetünk, hovatartozásunk, vallásunk, korunk és a társadalomban betöltött szerepünk.

Csakis egymásban bízhatunk! Magyar a magyarban! Különben elveszünk! Az egy örök igaz Isten áldja meg magyar hazánkat és magyar nemzetünket!