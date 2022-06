Ezúton is gratulálunk LeBron Jamesnek, az egyetemes kosársport egyik legjobbjának, aki a napokban újabb rekorddal gazdagította eddig sem soványka dicsőséglistáját. A Forbes összesítése szerint James eddigi karrierje során 1,2 milliárd dollár adózás előtti bevételt könyvelhetett el. A LeBron Zrt. fő profilja még jelenleg a kosárlabdázás – legalábbis a további márkaépítést ez szolgálja leginkább. Ám a milliárdos befektetőként, sőt filmesként is egyre sikeresebb. Globális multikkal is van jó pár szépen fialó szerződése, és bizonyára portfóliója csak bővülni fog a jövőben. Hamarosan a sokmilliárdosok táborában köszönthetjük a kosárikon-üzletembert.