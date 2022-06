Húsz éven át bántalmazta házastársát egy férfi, olvasom. Döntő többségünk – törvénytisztelő állampolgárként – magára a hírre már szinte fel sem kapja a fejét, hiszen sajnos nap mint nap hallunk ilyen, vagy ehhez hasonló erőszakos cselekményekről. A hír éppen ezért nem is ez, hanem az abban szereplő húsz év. Elborzasztó a közlemény sorait olvasni, azt, hogy a párnak közös gyermeke is született, akit a férfi szintén többször bántalmazott. A nő és a gyerek is szinte állandó életveszélynek volt kitéve. Bár egy ideig rács mögött lesz az elkövető, de nincsenek kétségeim, szabadulása után a történet folytatódni fog, csak nehogy tragédiába torkolljon! A kérdőjelek viszont velünk maradnak.

