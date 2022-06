Büszkék lehetnek teljesítményükre a DSZC intézményéinek tehetséges diákjai Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A DSZC részéről előbb Fábos Zsolt üdvözölte a résztvevőket. Köszöntőjében így fogalmazott: „Bármilyen szakmai, tanulmányi versenyen szerepelni büszkeség. Jól szerepelni pedig életre szóló élmény. A legjobbak között végezni, egy-egy versenyt megnyerni dicsőség. Dicsőség diáknak, tanárnak, iskolának, szülőnek. Dicsőség az egész városnak.”

Pocsainé Varga Veronika, a DSZC főigazgatója kiemelte: – Köszönet illeti a diákokat és az őket felkészítő kollégákat, hogy vállalták a megmérettetést és rengeteg energiát fordítottak a sikeres szereplésre. A tanulók megfelelő alaptudással rendelkeztek, de kellett egyfajta plusz, hogy az országos mezőnyben is kimagasló eredményeket érjenek el. Egy-egy ilyen dobogós hely, előkelő helyezés mögött hatalmas összefogás van, hiszen a diákokkal több oktató is foglalkozik. Különösen örömteli, hogy az intézmények vezetői is nagy figyelmet fordítanak a tehetséges diákok képzésére és versenyeztetésére is.



A Szakmai Kiváló Tanulója Versenyen I. helyezését ért el Sebestyén Dávid Gusztáv (épület- és szerkezetlakatos, Dunaferr), III. helyen végzett Varga Balázs Tibor (épület- és szerkezetlakatos, Dunaferr), I. helyet szerzett Zagyva Bence (hegesztő, Dunaferr), II. lett Dézsi Martin (hegesztő, Dunaferr) és a IV. helyen zárta az országos seregszemlét Demjén Hunor (pincér, kereskedelmi).

Április 27–29. között Baján rendezték meg a Szakma Kiváló Tanulója Verseny szakmai tárgyi komplex döntőjét. Ezen I. helyen végzett Latinovics Lívia (élelmiszer és vegyiáru-eladó, Hild).

A tanulók felkészítőit is díjazták, Pocsainé Varga Veronika főigazgatótól és Piros Mariann kancellártól oklevelet vehetett át Szentandrássy Gyula, Ujj István, Dénes István, Kálmán József, Vadászné Kéri Adrienn, Gerencsér Tamás, Zámbó Zsolt, Bíró-Budai Ildikó, Imre Melinda, Hujber Hortenzia, Németh Lászlóné.

Az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (ÁSZÉV) minden évben fontos eseménye az iskolai versenyprogramnak. Erre a megmérettetésre, a 12. évfolyam, érettségi előtt álló diákjai nevezhetnek be. E szakmai megmérettetésen is számos szép eredményt értek el a DSZC végzős tanulói. Sport­ismeretek-ágazat: 4. helyezés – Erdényi Hédi (Rudas), egészségügyi ismeretek – 6. helyezés Tokai Viktória Laura (Lorántffy), szociális ismeretek: 11. helyezés – Simon Viktória (Lorántffy), irodai ügyviteli ismeretek: 14. helyezés – Markó Médea Mercédesz (Rudas), szociális ismeretek: 15. helyezés – Gerzsenyi Netta (Lorántffy), automatikai és elektornikai ismeretek: 24. helyezés – Tóth Gergely (Dunaferr). Felkészítő pedagógusok: Horváth István, Vass Erika, Bozsó Krisztina Zsanett, Köller Péterné, Szalai Ervinné.



Április 23-án rendezték meg az Országos Szakképző Iskolai Közismereti Tanulmányi Verseny országos döntőjét. A reál tantárgycsoportban Kulcsár Vilmos (Hild) a 13. helyen végzett. A versenyre Barna Péter készítette fel a Hild-iskola diákját.