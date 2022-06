Történelem - Ekkor terjedt el az automobil és a mozgókép használata, felszálltak az első repülőgépek is, talán ennek is tudható, hogy a brit társadalom optimizmussal tekintett az új évszázad elébe. A szegény sorsú emberek anyagi helyzete is javult, a gazdaság virágzott, de ennek ellenére a XX. század első felében lévő brit társadalom nem volt konfliktusmentes. Edward király 1910-es halála után V. György lett Nagy-Britannia uralkodója, aki próbálta erősíteni az angol gazdaságot, de különböző belső problémákkal is szembe kellett néznie, elsősorban az ír függetlenségi törekvésekkel, de említhetnénk még a szociális egyenlőtlenség mellett a nők szavazati jogának kérdését is.

Jött az első világháború

A belpolitikai gondok megoldását az első világháború 1914-es kitörésekor kénytelenek voltak felfüggeszteni. Nagy-Britanniában a hadsereg hivatásos jellegű volt. A világháború kitörésekor önkéntesek tömege jelentkezett katonai szolgálatra, melyet először az egyedülálló férfiak számára vezették be, akkor már Nagy-Britannia Franciaországgal és Oroszországgal együtt az antant katonai szövetségének volt tagja. Amikor az Osztrák–Magyar Monarchia a szarajevói merénylet után hadat üzent Szerbiának, a központi hatalmak és az antant tagjai láncreakcióként sorra léptek be a háborúba. London gyakorlatilag Franciaországot védve üzent hadat Németországnak és a Monarchiának, de fő céljának Belgium semlegességét tartotta. A nyugati front azonban néhány hét után állóháborúvá fajult, ahol hiába estek el a katonák százezrei, egyik fél sem volt képes jelentős előnyre szert tenni. 1916-ban a britek kénytelenek voltak bevezetni a sorkatonaságot, azonban Írországban nem, ezt használták ki az írek, akik felkelést indítottak, de a londoni kormányzat azt véres és brutális eszközökkel leverte. A lakosság támogatta a háborús erőfeszítéseket, a gazdaság a háború évei alatt a munkaerő fegyveres szolgálata ellenére 14%-kal nőtt, míg a német GDP 27%-kal visszaesett. Az első világháború során Nagy-Britannia kimerítette pénzügyi tartalékait, ezért hatalmas hiteleket vett fel amerikai bankoktól. Miután az USA 1917-ben belépett a háborúba, a washingtoni kormány közvetlenül is támogatta a brit költségvetést. A bolsevik forradalom után Oroszország kilépett a háborúból és a németek a keleti frontról átszállított erőkkel 1918 tavaszán nagy offenzívába kezdtek Franciaországban. A német támadások azonban kifulladtak, az amerikai haderővel megerősített antant csapatok így sikerrel visszaverték a németeket és az ellentámadások miatt Berlin 1918 novemberében fegyverszünetet kért, amivel gyakorlatilag véget is ért a háború. Nagy-Britanniát megváltoztatta az első világégés, a háború előtt a brit hadsereg mindössze 250 ezer katonából állt, 1918-ra viszont már a hadsereg állományába 5 millióan tartoztak, a légierő több embert alkalmazott, mint azelőtt a teljes brit hadsereg. Az első világháborúban 900 ezer szigetországi katona esett el és több mint 2 millió megsebesült.

A két világháború között

Nagy-Britannia ugyan megnyerte a háborút, de ezért nagy árat fizetett. A brit társadalomban ezután általánossá vált az a nézet, hogy a jövőben a hasonló háborúkat lehetőség szerint minden áron el kell kerülni. Az első világháborút lezáró békekonferencián hathatós angol és francia közreműködéssel igyekeztek létrehozni hozzájuk hű kis államokat a szétesett Osztrák-Magyar Monarchia nemzetségéből, továbbá minél nehezebb helyzetbe hozni Németországot, ez viszont a későbbi szélsőséges politikai erőknek kedvezett. Nagy-Britannia megszerezte Németország afrikai gyarmatait, valamint az addig török fennhatóság alatt lévő Irakot és Palesztinát, Egyiptom 1922-es függetlenségéig pedig brit protektorátusság alatt állt. A brit belpolitikai életben a háborút követő években a munkásosztály szerepe megerősödött, komoly parlamenti tényezővé vált pártjuk, a Munkáspárt. A nők részleges választójogot kaptak és a gazdaság állami ellenőrzése megerősödött. Az osztályok közötti határok átjárhatóbbá váltak, a húszas évek elején több nagyszabású program is elindult, ilyen volt az is, melynek keretén belül Angliában és Walesben 214 ezer állami tulajdonú, bérelhető házat építettek a rászorulók számára, a nyomornegyedek eltüntetése céljából. Egy 1920-as munkanélküliségi törvény pedig egy biztosítási konstrukció keretében 39 héten át biztosított segélyt az állástalanoknak. A háború alatt megemelt adók nem tértek vissza a korábbi szintre. Azelőtt egy jómódú brit polgár jövedelmének 8%-át fizette be a központi költségvetésbe, a világháború után azonban már csaknem az egyharmadát. Becslések szerint a szociális programokkal a nemzeti jövedelem 5%-a került át a gazdag osztályoktól a szegényebb rétegekhez. Mindezek ellenére a brit gazdaság kezdett lemaradni az amerikaitól, magas volt a munkanélküliség, különösen a skót és walesi szénbányászat és nehéz­ipar került válságba. Az 1929-es nagy gazdasági világválság csak rontott a helyzeten, igaz nem okozott akkora visszaesést, mint az USA-ban, Kanadában, vagy Németországban. Ennek ellenére a brit gazdaság világpiaci jelenléte megfeleződött, a nehézipari termelés egyharmaddal csökkent. 1932 nyarán, a válság csúcspontján Nagy-Britanniában 3,5 millió munkanélkülit tartottak nyilván. A Brit Birodalom politikai és gazdasági helyzetét figyelembe véve a fegyveres erők formáját a szigorú minimumra csökkentették. Igaz a hadsereg modern felszereléssel volt felszerelve – 1939-ben ez volt az egyetlen teljesen motorizált hadsereg –, kis létszáma miatt nem volt elegendő ahhoz, hogy megpróbáljon támogatni egy ütőképesebb külpolitikát.

Színre lép Benito Mussolini és Adolf Hitler

Olaszország a győztes oldalon állt az első világháborúban, ennek ellenére viszonylag keveset nyert és az olasz államhatalmat az 1920-as években jelentősen gyengítették a folyamatos sztrájkok. Mussolini 1922-ben került hatalomra, a fasiszta párt elnökeként.

Megígérte, hogy helyreállítja a rendet Olaszországban, és országát az „új Római Birodalommá” akarta fejleszteni. A média segítségével és az ellenzék elfojtásával azt a látszatot keltette, hogy az olasz gazdaság fellendülőben van, de a valóság merőben más volt. Az olasz diktátor kezdetben ellenségesen viselkedett a németekkel szemben, de idővel Berlin és Róma egyre közelebb került egymáshoz.

Az első világháborút lezáró versailles-i béke megalázó feltételei és a nagy gazdasági világválság hozzájárult ahhoz, hogy Adolf Hitler 1933-ban hatalomra jutott Németországban.

Nagy-Britannia megszerezte Németország afrikai gyarmatait

Hitler rögtön elkezdte a Harmadik Birodalom fölépítését, 1935-ben felmondta a békeszerződés által előírt katonai korlátozásokat, majd gyors fegyverkezésbe kezdett. 1936. március 17-én Németország csapatai a locarnói egyezményt felrúgva bevonultak az addig demilitarizált ­Ruhr-vidékre. 1938-ra már világossá vált, hogy London megbékéltetési politikája megbukott, Hitler és Mussolini miután felfegyverezte országait, várható volt egy újabb nagy európai háború kitörése. A brit kormány 1938-ban Csehszlovákiát még beáldozta a németeknek, de Hitler ezután további követeléseket nyújtott be, ezúttal Lengyelország felé.

Németország keleti előrenyomulása Nagy-Britannia első ellenlépését váltotta ki, 1939. április 20-án létrehozták a Hadiszállítási Minisztériumot. Április 26-án a brit alsóházban pedig törvényt szavaznak meg a tartalékosok mozgósításáról, amit a katonai szolgálat korlátozott időtartamú bevezetése követ. Másnap életbe lépett az általános honvédelmi kötelezettség, majd 1939. május 27-én újra bevezették a háborús sorozást.

Kitört a második világháború

A náci Németország időközben megegyezett a Szovjetunióval Lengyelország felosztásáról, így Hitler seregei 1939. szeptember elsején megtámadták Varsót, ez után Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent a németeknek és ezzel megkezdődött a második világháború. Nagy-Britannia gazdasága a Németországgal szemben folytatott békéltető politika nyomán gyakorlatilag felkészületlenül lépett a háborúba.

Churchill miniszterelnöksége e téren is hatalmas fordulatot hozott. Hat hónap alatt kétmillióval növekedett a hadiiparban dolgozók száma, az ország lakosságának 40%-a vagy katona lett, vagy az iparban dolgozott. A legválságosabb időszakon azonban az amerikai támogatás segítette át az országot. Az USA 1941-ben 1000 harckocsit, 5194 repülőgépet, 1942-ben már 4389 tankot és 6847 repülőt szállított Angliának, gyakorlatilag térítésmentesen. Az ebben a keretben szállított hadianyagok és élelmiszerek összértéke meghaladta a 30 milliárd dollárt. Az angol ipar is igyekezett fokozni a hadianyagok termelését. Az 1939-ben gyártott 969 harckocsival szemben 1943-ban már 8611 darabot állítottak elő, az 1939-es 3739 repülőgéppel szemben 1944-re már elérték a havi 2000 darab gyártását. Nagy-Britannia végül győztesként került ki ebből a világégésből is, mely az emberiség történelmének legpusztítóbb háborúja volt, a maga 55 milliós halálos áldozatával.



Felhasznált irodalom

– Andrew Roberts: Hitler és Churchill. A vezetés titkai; ford. Kmilcsik Ágnes; Gold Book, Debrecen, 2003.

– Surányi Róbert: W. S. Churchill élete és kora; Pannonica, Bp., 2004.

– Szabó, Imre. A II. világháború képes atlasza. Graph-Art Kft.

– https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_07_037

– A világ fegyveres erői – egyetemi tankönyv, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Felderítő Tanszék, Budapest, 2003.

– Ránki György: A második világháború története. Budapest: Gondolat. 1976.

– Akadémiai kislexikon. Budapest: Akadémiai. 1990.

– A XX. század krónikája Officina Nova 1994.