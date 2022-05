– Mit tudunk a tóban zajló folyamatokról, és mit tehetünk, hogy ne legyen néhány évtized múlva egészségre veszélyes mocsár a Balaton? – A kérdést a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársának, Tóth Viktornak tettük fel.

– Ha az ember nem akarna folyton beavatkozni a Balaton életébe, a tó ellenne magában – mondja a kutató. – Ilyen például a vízszint kérdése. A magas, túlstabilizált szint mögött gazdasági, turisztikai érdekek állhatnak, biológiai érdekek nem indokolják. A 2000-es évek elején a déli parton a sekély, felmelegedett vízben megjelentek a fonalas algák, és így a fürdési lehetőség szinte a nullára csökkent. Ez az emberek számára kellemetlenséget okozott, ugyanakkor a vízi ökoszisztémának az alacsony, normális vízszintre adott reakciója. A Balatonban természetes állapotában tavasszal a legmagasabb, ősszel a legalacsonyabb a vízállás. A változó vízszintnek biológiai, ökológiai és limnológiai előnyei vannak, aminek kizárólag a gazdasági érdekek mondanak ellent.

– Nincs is kísérlet a tudományos és gazdasági szempontok összeegyeztetésére?

– Nincsenek egyeztetések. A tihanyi kutatóintézet munkatársai a Balaton védelmével foglalkoznak, néha tanácsot kérnek tőlünk, amit vagy megfogadnak, vagy nem. Példának okáért a vízszintszabályozással kapcsolatosan a vízügyi szakemberek nem fogadták el a limnológiai kutatóintézet tudósainak aggályait. Egy ideje megemelték 10 centiméterrel a tó átlagos vízszintjét, amihez a természet alkalmazkodni fog például azzal, hogy csökkenni fog a nádasok területe. A hetvenes évek óta 10-20 évenként megemelik a tó átlagos vízszintjét 3,5 méterről 3,7 méterre. Ami még rosszabb, hogy a hetvenes évek előtti időszakkal ellentétben, amikor a tóban akár 40 százalékos éves vízszintváltozás is előfordult, most ez 10 százalék alatt van. A túlstabilizált vízszint nem tesz jót a balatoni ökoszisztémának. A mostani helyzet nagyban hasonlít arra, ami a 2000-es évek elején történt: az alacsonyabb vízszint oka az extrém szárazság.

– A kétezres évek elején felmerült, hogy a Rábából kellene pótolni a Balatonból hiányzó vizet. Megint elővehetik a tervet?

– A Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben is az a vélemény alakult ki, hogy nem szabadna kizárni a vízpótlás lehetőségét azokban az időszakokban, amikor a tó vízgyűjtőjében nincs elég csapadék. Ez húsz éven belül fontos kérdéssé válhat, a vízpótlás módszerét már most el lehetne kezdeni kidolgozni, hogy akkor az élővilágának ne okozzon problémát.

– Az alacsony vízállás a fürdőzőknek rossz, de árt-e a tó élővilágának?

– Az élővilág alkalmazkodik a mindenkori vízszinthez. Alacsony vízben sarjadni tud a nád és nőni fog a hínár.

– És milyen következménye van a magas vízállásnak?

– Visszaszorul a nádas, kevesebb hínár és több alga lehet a tóban. Az algavirágzás egyik lehetséges oka, amikor az üledék felett oxigénmentes réteg képződik, amelyik elősegíti belőle a tápanyagok kioldódását. Ez elsősorban a mesterségesen magasan tartott vízszintnél következik be, amikor a tartós hőségben a víz nagyon felmelegszik, és a meleg vízben az oxigénhiányt előidéző élőlények aktivizálódnak. A stabilan magasan tartott víz nem tud felkeveredni, így az oxigénhiányos állapot hosszabb ideig fennmarad. Ez történhetett 2019-ben.

– Lehet-e nemzetközi tapasztalatokból tanulni?

– A Balaton nagyon egyedi, sekély és nagy kiterjedésű. Rengeteg külföldi kutató jár ide limnológiai vizsgálatokra, mert a könnyen hozzáférhető tóban rengeteg egyedi tulajdonságú vízteret találnak. Ilyen például az algás és barna vizes Keszthelyi-medence, a tiszta vizű Siófoki-medence, a homokpadkákkal teli déli part, vagy az agyagos üledékű északi part. A különféle vízterekhez egyedi élőlénycsoportok kapcsolódnak.

– Romlik-e a tó vízminősége?

– Nem tudom. A 2019-es algavirágzás vagy szélsőséges jelenség volt, vagy egy tendencia kezdete. Ha kirívó esemény, akkor talán nem fog romlani a helyzet, azonban ha tendencia, akkor akár egy évtizeden belül élhetetlenné válhat a Balaton.

– Egyes előrejelzések szerint 2200-ra a tó kiszárad. Ön milyen jövőt jósol a Balatonnak?

– Ilyen nagy távlatra nem mernék jósolni. De ha rossz pillanatomban kérdez, akkor azt mondom, ez már 2050-re bekövetkezhet, és már 2035-re fürdésre alkalmatlanná válhat a tó vize. Ez a nagyon ­rossz forgatókönyv. Nehéz előrevetíteni a változások irányát, ezért nem tudhatjuk, mi fog bekövetkezni. A 2019-es nagy algavirágzás a szakembereknek erős figyelmeztetést adott, talán lehetőség nyílik a tó monito­ring rendszerének modernizálására. A mostani nagyon száraz évnek látszik, ki tudja, milyen meglepetéseket tartogat. Sok mindenben döntő lehet, mert akkor tudunk bizonyosságot nyerni, hogy tendenciával állunk szemben, vagy a nagy algavirágzás kirívó esemény volt. A biológiai rendszerek, mivel kaotikusak, nem írhatók le lineárisan. Minél tovább halasztják azonban az észszerű, tudományosan megalapozott, és nem csak gazdasági érdekek vezérelte beavatkozást, a probléma annál nagyobb lesz. Fogy az idő.

– Jobban ellenne a nádas az ember nélkül?

– A nádas minősége emberi szempont, a természet ilyen fogalmat nem ismer – mondta a nádasok minőségéről Tóth Viktor. – Az elöregedés, ami a nádasoknál is előfordul, hozzátartozik az élethez, így a pusztuló öreg nádas a hétköznapok szerves része, amelynek fontos szerepe van az ökoszisztéma működésében. Egyes élőlényeknek kimondottan erre az élőhelyre van szükségük. A törpeegér csak a hajlékony, öreg nádból tud fészket építeni, és a halaknak is szükségük van néha hullámmentes, nyugodt helyekre az íváshoz. Ha a vízforgalom természetes lenne, a nádas megújítaná magát. Az intenzív nádpusztulás az ember tevékenységének a következménye, a vízszint ingadozásának hiánya miatt a nád nem tud magról szaporodni.

Nincs veszélyben a Balaton, bár jelenleg hiányzik a vízutánpótlás A jelenlegi csapadékhiányos helyzet ugyan szélsőséges, de nem rendkívüli, a Balaton nincs veszélyben a hiányzó vízutánpótlás ellenére sem – hangsúlyozta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében. Azt írták: a Balatonról szóló, a sajtóban a közelmúltban megjelent „szenzációhajhász címek és találgatások” torzítják a vízügyes szakemberek, szakértők hiteles nyilatkozatait. Kiemelték, „nincs végveszélyben a Balaton”. Hozzátették: a jelenlegi csapadékhiányos helyzet ugyan szélsőséges, de nem példa nélküli, a fürdés ellehetetlenülésével való riogatás nem fedi a valóságot. Tény, hogy a Balaton az év elejétől a mai napig vízhiányos állapotban van. A vízgyűjtőjére hullott csapadék mennyisége 33 százalékkal marad el az 1991 és 2020 közötti időszak átlagától, és ezzel folytatódik a múlt évre jellemző helyzet. A 2022 áprilisában érkezett csapadék ugyan kissé mérsékelte, de nem tudta megszüntetni ezt a hiányt, májusban pedig eddig csak a havi átlag mindössze 7 százaléka hullott le a területre – részletezték. Hasonló száraz vízháztartási helyzetre bőven akadt már példa – emlékeztetett az OVF. A Balaton átlagos vízállása 2022. május 1-jén 105 centiméter volt, és a 1921 és 2021 közötti időszakban ugyanezen a napon 67-szer fordult elő, hogy ennél is alacsonyabb átlagos víz­állást mértek. (Például 1949-ben 57, 2003-ban 70 cm volt ez az érték). A jelenlegi állapot tehát szélsőséges, de nem rendkívüli – állapították meg. Mint írták, a tó vízjárása természetes jelenség. Az utóbbi mintegy két évtizedben a Balaton sokirányú – elsősorban turisztikai – hasznosítása miatt nőtt az igény arra, hogy minél ritkábban forduljon elő alacsony vízállás.