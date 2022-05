A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete véradásra várja a véradókat május 23- án, hétfőn 8 és 15 óra között a Székesfehérvári Területi Vérellátóban (Seregélyesi út 3.). Május 24-én, kedden 11 és 15 óra között Dunaújvárosban, a horgásztanyán (Halász sor 1–3.), 8 és 15 óra között a fehérvári vérellátóban. Az Országos Vérellátó Szolgálatnál fokozottan figyelnek arra, hogy elegendő vér és vérkészítmény legyen a betegellátáshoz. A véradás nem jelent kockázatot, mint esemény és helyszín is az egyik legbiztonságosabb, hiszen eleve nem mehet be, aki nem egészséges. Sokkal nagyobb baj, ha nincs elég véradó, mert a legrövidebb idejű vérkészítmény öt napig tárolható, ezért vért adni feltétlenül szükséges! Egy véradással akár három ember élete is megmenthető! Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot, s egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával személyazonosító igazolványát, lakcím- és tajkártyáját.