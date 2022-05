A program a kápolna előtti téren 13 órakor kezdődött a Bandy Band zenei műsorával, 13.45 órakor indult a körmenet a szőlőhegyi buszmegállótól a kápolnáig, amelyen a társ borrendek is részt vesznek. (Összesen tizenkettő fogadta el az adonyiak meghívását.)

Az Orbán-napi ünnepségek talán legfontosabb pillanata a litánia 14 órakor kezdődött a kápolnánál. A litánia után köszöntőt mondott Ronyecz Péter, Adony polgármestere, Szűcs Zoltán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének alelnöke, valamint Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere. Az Orbán-nap alkalmából adták át a szőlőhegy nemrég gyönyörűen térkövezett útját. Dr. Dorkota Lajos egykori országgyűlési képviselő „avatta” fel az utat.Mint tősgyökeres adonyi hat évvel ezelőtt döntöttem úgy, nekem is illik egy pincét vennem a szőlőhegyen. Ekkor határoztam arról is, hogy lehetőségem szerint segítem a szőlőhegy fejlődését. A fejlesztés első ütemének eredménye a térkövezés. Most a Cikolai és a Czigler tó között szeretnénk megfelelő minőségű utat létrehozni, a két tórendszert a turizmus szempontjából is hasznos lenne összekötni.