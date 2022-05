A keddi megnyitón részt vett dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Mezei Zsolt alpolgármester, Barta Endre alpolgármester, Gyenes Éva, a Dunaújvárosi Óvoda intézményigazgatója, Feth Katalin a Magyar Vöröskereszt Dunaújváros Területi Szervezetének vezetője.

Mezei Zsolt, dr. Mészáros Lajos, Görbe Tamás és Dósa Dorottya a megnyitón Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A köszöntők után Görbe Tamás ügyvezető beszédében elmondta, jó érzés azt látni, hogy Dunaújvárosban is ennyire erős az összetartás, az emberek fogékonyak a segítségnyújtásra. A vérplazma biztosítása egyszerre nyújt egészségmegőrző lehetőséget azoknak, akik részt vesznek benne, ugyanakkor pótolhatatlan segítséget is nyújt bizonyos betegségben szenvedőknek, akik más módon nem kaphatnák meg az életmentő gyógyszereket. A vérplazma segít az immunhiányos betegeknek, a vérzékenységben szenvedőknek, a súlyos égési sérülteknek és a transzplantáción átesett betegeknek. A plazmaadók nemes ügyet szolgálnak, számukra biztosított a folyamatos egészségügyi kontroll, és kereset-kiegészítésben is részesülnek. A Duna Plazma átvállalta a dunaújvárosi óvodák számára az életmentő EpiPen injekció biztosítását, és kezdeményezték az óvodák számára a jótékonysági gyűjtésüket.

Dósa Dorottya centerkoordinátor elmondta egyebek mellett, hogy a kollégák nemcsak munkájukkal járulnak hozzá a center sikereihez, hanem rendszeres plazmaadással is. A Duna Plazma rendszeresen szervez extra és tematikus napokat, ahol meglepetésekkel várják a plazmaadókat. Fontosnak tarják a társadalmi szerepvállalást, így a helyi civil szervezetek, alapítványok a jövőben is számíthatnak a segítségükre.

A megnyitón dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő kiemelte, öröm számára, hogy Dunaújváros gazdagodott egy komoly beruházással, ráadásul a szívéhez oly közel álló egészségügy területén. Elmondta, hogy a vérplazma egy olyan gyógyszer-alapanyag, amely mesterségesen nem állítható elő, csak élő emberi donorokból nyerhető. A plazmából számtalan súlyos betegséget gyógyító gyógyszer állítható elő, éppen ezért fontos az, hogy a kellő mennyiségű vérplazma rendelkezésre álljon. Ehhez az új dunaújvárosi centrum is hozzájárul. Mészáros Lajos üdvözölte az óvodáknak szánt támogatást, és kérte, hogy ehhez a nemes gesztushoz csatlakozzunk minél többen.

Az országgyűlési képviselő után Barta Endre mondta el megnyitó beszédét, majd ünnepélyes keretek között adták át Gyenes Éva intézményvezetőnek a dunaújvárosi óvodák számára összegyűjtött 1,2 millió forint felajánlást. Megköszönték minden anonim felajánlónak a támogatását és külön kiemelték Juhászné Bokor Brigittát, aki a mezőfalvi Makk Marci és Makk Marcsi bölcsődével karöltve százezer forinttal segítette ezt a nemes ügyet.

Ezt követően a Bóbita tagóvodából Éliás Milán egy tréfás mesét adott elő, majd az óvodások táncos műsorát láthattuk. A szívet melengető előadás után dr. Mészáros Lajos, Mezei Zsolt, Görbe Tamás és Dósa Dorottya ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot, ezzel hivatalosan is átadták a dunaújvárosi centrumot.

A szalagátvágást követően Ládi Eszter főorvosnő vezette körbe az épületben a vendégeket, bemutatva a Duna Plazma helyiségeit és az azokban folyó munkát. Az épület emeleti szintjén pedig a Százszorszép óvodások néptáncos produkcióját láthatták a vendégek.