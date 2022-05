Előszállás Munkagépek zajától volt hangos az elmúlt napokban Előszállás északi része, ugyanis a Nagykarácsony felé vezető útról nyíló két utcát, az Erkel Ferencet és a Gárdonyi Gézát aszfaltozták. A Magyar Falu Program keretében elnyert több mint 38 millió forintból van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a településen újabb két utcát rendbe tegyen.

Tegnap délután még friss volt az Erkel Ferenc utca aszfaltja

Farkas Imre polgármester elmondta lapunknak, hogy igyekeznek módszeresen aszfaltozni az utakat, mégpedig úgy, hogy a község minden részét érintse az útburkolat-felújítás. Múlt évben a központban dolgoztak, ahol a Hunyadi, a Krizantém és a Karinthy újult meg pályázati forrásból. Az önkormányzat a főutcáról nyíló minden utcát szeretné leaszfaltoztatni előbb-utóbb. Most azért az északi utcákat választották, mert a Nagykarácsonyi utat ősszel felújítják, ehhez a fejlesztéshez kapcsolódott a képviselő-testület ezekkel a rácsatlakozó utcákkal.

Másik négy előszállási utca aszfaltozására is pályázatot adott be az önkormányzat, ezek a Kossuth, a Vörösmarty, a Béke és a Dollár. Várják a kedvező elbírálást.