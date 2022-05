Pár hét híján lesz kereken tíz éve, hogy 2012. június 1-jén az MRE Újváros Drogambulancia bemutatkozó ünnepséget tartott a Pentele Klubházban. Akkor Erdős Eszter, a református drogmisszió vezetője (is) beszélt a frissen alapított intézmény terveiről és céljairól.

A közösség erejével – tíz éve egy kis épületben kezdték, kedden már egy szenvedélybetegeket segítő komplexumot ünnepeltek Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap





Az elmúlt évtizedben fokozatosan fejlődött és bővült a drogambulancia, amely szenvedélybetegek sokaságának segített megtalálni a kiutat. Kedden délelőtt Czeglédi Péter Pál református lelkész igehirdetésével kezdődött a születésnapi programsorozat. Czeglédi Péter hangsúlyozta, élete során minden ember találkozhat azzal a felismeréssel, hogy az általa kialakított és működtetett rendszer nem valós értékeken nyugszik, ­rossz irányba tart. Ekkor őszinte szembenézésre és elhatározásra van szükség a változáshoz. A szenvedélybetegeknek ebben segít a hit erejét is mozgósítva a Szertelen ház, amely példaértékű munkát végez.



A folytatásban dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus számos, a szenvedélybetegséggel foglalkozó kötet szerzője az addikció(k) kialakulásáról, hátteréről majd bővebben a pornó- és a videójáték-függőségről beszélt informatív és napi aktualitásokat is érintő előadásában. A szakember kiemelte, a szerhasználat, az eufória keresése egyidős az emberiséggel. A XIX. és a XX. században főként akaratgyengeségnek, jellemhibának tartották, de mára a tudományos kutatások bebizonyították, hogy a függőségek kialakulásában nagy szerepet játszanak bizonyos gének. A pornó- és videójáték-függőség az utóbbi évtizedekben felpörgött technikai fejlődés „eredménye”. Napjaink legkönnyebben elérhető drogja az internet, potenciális rizikóforrás. A világhálón gyakorlatilag egy kattintással elérhető a pornó, a különböző videójátékok, szerepjátékok. A társadalom infantilizálódik, egyfajta gyerekszerepben tartja a felnőtteket, elkerülve a találkozást a való világgal, a felelősségvállalás kérdésével. Nehéz meghúzni a határt, hol kezdődik ezen esetekben a függőség, diagnosztikai értelemben sincs pontos meghatározása, ám egyre több embert érint ez a probléma, s nem csak a nyugati társadalmakban, hanem világszerte. Értékválságban mindig megerősödnek a negatív tendenciák, megoldás lehet egy stabil értékrend kialakítása, a közösségi lét megtapasztalása és a személyes „élő” kapcsolatok megerősítése.



A Szertelen ház születésnapi rendezvényén külön köszöntötték az alapító Erdős Esztert. Újvárosi László, a Szertelen ház munkatársa méltatásában elmondta: „A református drogmisszió egyet jelent a nevével. Munkabírása, ambíciója irigylésre méltó. Innovatív alkat, amit kigondol, azt megvalósítja. Mások érdekében bátor, a drogosok amazonja, aki a segítségben nem ismer lehetetlent. Drogrehabilitációs intézményt is ő alapított először hazánkban. Ma már a misszió hat egysége segít a szenvedélybetegeknek, e hálózatnak megbecsült tagja a dunaújvárosi is. Az elmúlt évek során a lelkesedés izgalmát, a fáradhatatlan előremenetelést adaptáltuk Esztertől, így a kezdetekben kis épületből egy komplexumot tudtunk létrehozni, ahol a szenvedélybetegek ellátása mellett a lakhatást és a járóbeteg-ellátást is biztosítani tudjuk.

Az MRE Újváros Drogambulancia vezetőjét, Centgráf Károlyt is köszöntötték. Baksáné Tringer Andrea gondolatait Zsámbok Lili tolmácsolta: „Karesz a misszióban 21 éve dolgozik segítőként, a drog­ambulanciához 2018 decemberében került intézményvezetőként. Munkájára jellemző a határozottság és az objektivitás. Megtért ember lévén erős a hite és a hivatástudata. Szívből kívánom, hogy szakmájában legyen sikeres, maradjon ilyen rendíthetetlen, olyan személy az intézmény életében, akinek támogatásával növekedhetünk, fejlődhetünk.”



A forgatókönyv szerint ezután Centgráf Károlynak kellett volna sztoriznia az elmúlt évekről, ám ehelyett megtréfálta közeli munkatársait, akikről kedves-humoros keretben szolgált gyorsjellemzéssel. A Szertelen ház születésnapja az ünnepi torta megszegésével, majd Csernus Zoltán tapasztalati szakember életút-előadásával zárult.