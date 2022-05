Többször kapott már új köntöst a belső tér, ám olyan nagyszabású munkálatok, mint amelyek most zajlanak, még nem voltak.

– Teljesen átalakulunk, és digitális megoldások segítségével egy komfortosabb kiszolgálási rendszeren alapuló, a „Jövő Élménye” éttermi koncepciót építünk ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha megérkezik a vendég, akkor a kihelyezett érintőképernyős paneleken, az úgynevezett kioszkokon megrendelheti és kifizetheti az ételt, vagy a saját mobiljára telepített alkalmazás használatával is összeállíthatja a rendelését, majd akár az asztaloknál helyet foglalva munkatársaink kiviszik neki a frissen elkészített ételeket – magyarázza Kiss Attila.

Négy ilyen modern kiszolgálóegységet terveznek az étteremben, de működtetnek egy hagyományos pénztárat is. A konyhatechnológia is teljesen megújul.

Kiss Attila immáron húsz éve, 2002. november 15-én nyitotta meg a dunaújvárosi gyorséttermet Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Lesz McCafé is: egy komoly barista kávégépet használnak majd a minőségi kávézási élmény biztosítása érdekében.

Elkülönítenek egy úgynevezett futárfolyosót a rendeléses ételek átadására, így az ő közlekedésük nem zavarja majd a vendégeket.

Nagyszabású felújítás lévén megújul a belső dizájn is: a vállalat egységes arculati megjelenéséhez ipari elemeket is választottak, amolyan dunaújvárosi sajátosságként, hogy ezzel is kedveskedjenek a helyi vendégeknek. Az épület teljes rekonstrukciója energetikai felújítást is jelent, új lesz a tető, a klíma- és a hőszivattyúrendszer is.

Modernebb, ízlésesebb teraszt építenek, és a tervek közt szerepel az is, hogy egy új játszóteret alakítanak ki. Bővítik az autós kiszolgálót egy újabb megállóhellyel.



A kollégák jelenleg képzésen vannak, felkészítik őket az átállásra, hogy megtanulják az új módszereket, feladatokat. Lesz egy új munkakör, a vendégélmény-menedzser: ők fogják segíteni a vendégeket a rendelések leadásában, az érintőpanelek, a kioszkok használatában.

Részlegesen tervezik a nyitást. Május végétől elsőként az autós kiszolgálót lehet használni. Ekkor még lesz idő a belső tér véglegesítésére, amelyet aztán júniusban megnyitnak a vendégek előtt is.

Idén novemberben ünnepelheti egyébként fennállásának húszéves évfordulóját a dunaújvárosi McDonald’s.

Kiss Attila Zalaegerszegen született, aztán a felsőfokú gazdasági tanulmányai miatt Budapestre költözött. 1988-ban kezdett el dolgozni a McDonald’snál, vezetői feladatokat ellátva egészen 2000-ig. Továbbra is a vállalat kötelékében maradt, de már franchise partnereként. Időközben a velencei térségbe sodorta az élet, és a közeli nagyvárosokban építette az üzleteit, a többi között Dunaújvárosban: nálunk 2002. november 15-én nyílt meg a megye 3., az ország 86. McDonald’s éttermeként. Jelenleg öt egység tulajdonosa (a dunaújvárosin kívül egy Siófokon, három pedig Székesfehérváron üzemel).



– A minőség és a megbízhatóság jellemzi a kínálatunkat, amelyre büszkék is vagyunk. Mindehhez pedig otthonos, kellemes környezetet kívánunk biztosítani. Ezért is fontos számunkra a mostani felújítás, azaz a „Jövő Élménye” éttermi koncepció, ahol érvényesül a „Made for you” elv, vagyis azonnal, személyre szabottan készül el a rendelés a vendégeink számára – tette hozzá Kiss Attila.