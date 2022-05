Most már nem hiányozhat a kínálatból a fonott kosarak és bútorok széles választéka sem. Ennél a standnál Csavajda Istvánné szolgálta ki a vevőket szombaton. Mint azt lapunknak elmondta, a fia, Csavajda Péter, aki egy kerekesszékes fiatalember, 2005-ben tanulta ki a kosárfonó mesterséget, és azóta készít ilyen csodás tárgyakat. Dunaföldvári családról van szó, ahol mindenki besegít, ha kell. Például most megosztva vásároztak, az anyuka itt, a fia Szegeden volt. Csavajda Istvánné elmondta, tavaly óta járnak a Dunai Kincses Kert találkozóira, és nagyon elégedettek a kulturált környezettel, a barátságos légkörrel. Vannak visszatérő vásárlóik, és arra is volt már példa, hogy egy fül nélküli kosarat hoztak hozzájuk, amit a következő piaci alkalomra megjavítottak. Elkészítenek igény szerint rendeléseket is, legyen az egy egyedi méretű láda vesszőből, vagy egy bútordarab. Örülnek, hogy a világjárvány után egyre több vásárt rendeznek országszerte, bár a covid alatti időt is igyekeztek hasznosítani, és raktárra tudtak dolgozni.