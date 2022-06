Frissítve 19:20

A DVG Zrt közösségi oldalán az alábbi bejegyzés olvasható:

Szerda reggel nyit a Fabó Éva Sportuszoda!

Kollégáink elvégezték a tisztítást és a takarítást, a medencék vizét átszűrte a rendszer, így újra várjuk az úszni vágyókat.

A kényszerszünet miatt mindenki megértését kérjük!

Egy olvasónk jelezte szerkesztőségünknek azt, hogy május 30-án, hétfőn fél 2 -kor úszni volt a városi műintézményben, ahol kb 2 óra után kezdett először enyhén zöldülni - azt hitte algásodni a víz,- mert zöldes volt. Furcsállta is hogy máskor csak a medence sarkokban szokott zöldes színű lenni. Aztán egyszer csak integetett a szomszéd sávban úszó srác neki, hogy menjen ki, mert tiszta trutyi a víz. A középső medence is ilyen volt. Akkor a gyerekek is kiszálltak már a vízből. Aztán kijött a "gépész Robi gyerek", nézték a vizet a közben megérkező Arnold Miklóssal (DVG üzemeltetési ig.) együtt. Majd olvasónk lement zuhanyozni, bízva abban hogy a zuhanyból nem trutyis víz jön. Mire felöltözött, már nem engedtek be újabb vendégeket, s szóltak az előtérben várakozó szülőknek, hogy ma (május 30. - a szerk.) elmarad az úszóedzés. Olvasónk több kérdést is felvetett, például értesítették-e a vendégeket, gyerekeket , szülőket, hogy milyen anyag került a vízbe s ezen anyag okozhat -e bármilyen egészségkárosodást? Kérdéseit feltette az ÁNTSZ-nek is e-mailben.

Vélhetően ennek is köszönhető az, hogy a DVG Zrt. közleményt tett ki a honlapjára, amelyet betűhíven közlünk:

"Hétfőn egy felújított szivattyút helyeztek üzembe az uszodában, amely a kapacitásnövekedés miatt a csövekben lerakódott üledéket a medencébe nyomta. A szennyeződés felporszívózása és a medencevíz átszűrése azóta is folyamatos, de a kedd reggelre tervezett nyitás nem lehetséges. A nyitás pontos időpontjáról hamarosan itt az oldalon adunk tájékoztatást. (a DVG ZRT közösségi oldáról van szó - a szerk.)"