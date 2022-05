Az épületek építésével, felújításával kapcsolatban többfajta szabályozás létezik. Például országos védelem és helyi védelem. Dunaújvárosban országos védelem alatt áll, azaz műemléknek számít a rendelő épülete, a kikötői épület, a Mondbach-kúria, a ráctemplom és a római kori emlékek.

– A helyi rendeletben, amely a településkép védelmével foglalkozik, három variáció rendelkezik az épületek településképi szabályozásáról, védelméről: területi védelem, a helyi védelem és a településképi szempontból érzékeny területek kategóriája. A Vasmű út páratlan oldala például teljes egészében helyi védelem alatt áll. Ha a társasházak valamit szeretnének átalakítani, akkor keressék meg a hivatal főépítészi és pályázati osztályát – kezdte beszélgetésünket Szabó Imre főépítész.

Szabó Imre, Dunaújváros főépítésze nagyon jól látja a problémákat Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A szakember a felújításokhoz visszatérve elmondta, nem könnyű minden előírásnak megfelelni, a településkép szempontjából védett épületeken például felújítást csak eredeti anyagból és az eredeti formájának megfelelően lehet elvégezni. Abban az esetben lehet kivételt tenni, ha például az eredeti anyaghoz már nem lehet hozzájutni. De az utca képe semmilyen esetben nem változhat meg. Például a Vasmű úton a különböző üzletek fémtáblái szabálytalanok.

Ha már az utcaképek szóba kerültek, nem hagyhattuk ki a kérdést, mi a helyzet a légkondicionáló berendezések utcai frontra néző készülékeivel.

Védett területeken általános szabály, hogy ezek a berendezések az utcai homlokzatra nem kerülhetnek ki, csak a belső udvarra. Ennek ellenére vannak olyanok, amelyek a fronthomlokzaton vannak. Van, ahol szintén lehet kivételt tenni, mert el kell ismerni, hogy vannak olyan lakások, ahol harminc fok fölött elviselhetetlen az élet, és csak szabálytalanul lehet megoldani a légkondicionáló kiépítését. Megoldás lehet a központi légkondicionáló, ilyet például a Dózsa moziban készítettek.

Beszélgetésünk során felmerült az is, hogy sok szabálytalan építkezés folyt, folyik a városban, ezekkel mit lehet kezdeni?

– Volt már, amit elbontattunk, de most is folynak szabálytalan építkezések. A szabálytalan építkezéseket jelenleg azonban már nem osztályunk, hanem a kormányhivatal építési osztálya felügyeli. Dunaújvárosnak gondja a panelépületek sokasága is. Annak idején ezek úgy épültek, hogy gyakorlatilag szavatossági idejük volt, elvileg el kellett volna bontani.

Ezzel kapcsolatban a főépítésztől megtudtuk, hogy nagyon sokan laknak panelban, tehát az elbontás nem lehetett volna és nem is lehet megoldás. Viszont azzal, hogy a panelházakat nagyrészt utólagosan hőszigetelték, azaz „becsomagolták”, a vasszerkezetek már nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak, nem rongálódnak tovább, alaposan megnőtt a panelek élettartama.

Befejezésképpen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelmében hozott rendeletéből ezúttal csak az általános rendelkezések legfontosabb kitételeit emelnénk ki.

A helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem alá vonásának eljárási szabályait, és a nyilvántartott elemekre vonatkozó szabályozást foglalja magában. Ezen kívül a településképi követelményeket, a bejelentési eljárások ügymenetét, az elvárt követelményeknek való megfeleléshez szükséges önkormányzati támogatás módját, mértékét szabályozza.