Elkezdődött a szúnyoggyérítés a héten. Több településen végeznek majd kémiai gyérítést az ország különböző területein. Sajnos városunk most még nem kerül sorra, pedig tőlünk északra és délre is elvégzik a műveletet. A város lakott részein talán annyira még nem is érezni a kis vérszívók jelenlétét, de a Duna-parton már jönnek az emberre, ha kell, ha nem. Inkább az utóbbi: megkeserítik a pihenést, sétálást stb. Reméljük, hamar ideér az országos gyérítési művelet, és megszabadítja a várost egy ideig ezektől a kellemetlenkedő vendégektől. Illetve reméljük, lesz valami helyi intézkedés is, azon kívül, hogy mi, lakók letakarjuk a kerti tavat...

Vezető képünk illusztráció.