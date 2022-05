A bíboros ugyanis nemcsak egy egyszerű egyházi ember volt, hanem igazi magyar hazafi, először a nyilasok ellen küzdött, majd keményen fellépett a kommunista diktatúra ellen is, Rákosi és társai nem véletlenül szívből gyűlölték. A magyar kommunisták első embere egyszer kijelentette:

„Hogyha Mindszentyvel az egyház nem csinál valamit a legközelebbi hetekben, akkor majd csinálunk mi, és ha egyszer kézbe vesszük a fiatalembert, akkor Róma kapálózhat, mert a magyar demokrácia stabilitásának jele, hogy mit csinál azzal az emberrel. És nekünk meg kell mutatni, hogy ez a rendszer stabil, nem lehet velünk tréfálni”.



1948. december 26-án tartóztatták le a magyar kommunista belügyi szervek Mindszenty József hercegprímást, akit később koncepciós perben életfogytiglani fegyházra ítéltek. A karácsonyi letartóztatás sem volt véletlen, a gyűlölt Rákosi-rendszer ezzel is példát próbált statuálni, amikor is a szeretet ünnepén, a legnépesebb magyar egyház első emberét bűnözőkhöz hasonló bánásmódban részesítette. 1949 februárjában pedig koncepciós perben, koholt vádakkal, életfogy­tig tartó fegyházbüntetésre ítélték. Mindszenty kálváriájának célja a megfélemlítés volt, ami sajnos vezetett bizonyos eredményekhez, de a magyar történelem akkor is bebizonyította, hogy egy nemzetet nem lehet megtörni. Rákosi Mátyás terve végül is nem vált valóra, nem sikerült megsemmisíteni a magyarországi katolikus egyházat. Mindszenty József bíboros hite és személye így vált a zsarnoksággal szembeni ellenállás szimbólumává. A volt bíborost 1990-ben rehabilitálták. Az Ország­gyűlés március 14-én mondta ki, hogy a néhai herceg­prímás és sorstársai koncepciós per áldozatai voltak. Az Esztergomi Érseki Főhatóság július végi közleménye szerint Mindszenty József rehabilitálásával, valamint a politikai rendszer megváltozásával megszűnt minden akadálya annak, hogy a bíboros földi maradványai az esztergomi bazilika kriptájába kerüljenek. 1990. október 1-jén a Mindszenty Alapítvány is, mint a végrendelet végrehajtója konstatálta, hogy teljesültek a hazaszállítás feltételei, és az újratemetés időpontját 1991. május 4-re tűzték ki.



Harminc éve, 1991. május 4-én helyezték örök nyugalomra Esztergomban az 1975-ben Bécsben elhunyt Mindszenty József bíboros, hercegprímás hazahozott hamvait Fotó: MTI Fotóbank

De volt egy bökkenő

Mindszenty József 1975. május 6-án halt meg Bécsben, osztrák földben végakarata szerint csak ideiglenesen temették el, ugyanis a bíboros erről így rendelkezett: „Amikor Mária és Szent István országa felett lenyugszik a moszkvai hitetlenség csillaga, holttestemet vigyék az esztergomi bazilika kriptájába”.

A sajtóban eközben heves vita bontakozott ki arról, hogy valóban eljött-e az ideje a hamvak hazaszállításának, ugyanis Mindszenty az előbbiekhez azt is hozzátette: „maradványaimat csak akkor vigyétek Magyarországra, ha a legutolsó szovjet katona is elhagyta hazámat”.

Az újratemetésre a tervek szerint egy hónappal az előtt került volna sor, hogy az államközi szerződés értelmében Magyarországról kivonulnak a szovjet csapatok. Sokak szerint ezért meg kell várni azt, hogy az utolsó szovjet katona is elhagyja az országot, és csak azután temessék újra Mindszenty Józsefet. Egyesek, akik támogatták az eredeti ötletet, azzal rukkoltak elő, hogy a magyar Parlament épületéről már hónapokkal ezelőtt levették a vörös csillagot, így tehát teljesült a volt bíboros végakarata. Miklósházy Attila, a Kanadában élő katolikus püspök, a Magyarország területén kívül élő magyarok lelkipásztora is azzal érvelt, hogy ezt a kérdést tágabban kell értelmezni. A tiltakozók viszont élőláncot alkottak Mindszenty sírja körül, így el kellett halasztani egy kis időre az exhumálást, de később őket az osztrák csendőrök eltávolították a helyszínről.



Az újratemetés

Az említett tiltakozások végett csak 1991. május 1-jén hajnalban kezdődött el Mindszenty sírjának a feltárása. A bíboros testét új koporsóba helyezték át, majd két nap múlva, valóságos diadalmenet kíséretében a bíboros hamvait a hegyeshalmi határ­átkelőnél átadták a magyar egyházi és világi méltóságoknak, majd vég­akaratát tiszteletben tartva, 1991. május 4-én helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilika altemplomában. Az ünnepélyes gyászmisén a magyar és az osztrák kormány számos tagja jelen volt, de az egész szertartáson nagyon sok külföldi vendég is részt vett, az eseménynek hatalmas nemzetközi visszhangja is volt. Számos hazai és külföldi média is tudósított róla, és szinte minden hírügynökség aláhúzta, hogy a temetés nem pusztán egyházi esemény, hanem erős politikai töltésű megnyilvánulás is, ugyanis ezzel az állami temetéssel a magyar nemzet végérvényesen leszámolt a kommunista múlttal. Ezt támasztották alá az akkori magyar miniszterelnök, Antall József szavai is, aki búcsúbeszédében így fogalmazott: „Most, amikor búcsúzunk Mindszenty Józseftől, amikor egy ország búcsúztatja nagy fiát, aki visszatért az ősi érsekség székhelyére, el kell hogy némuljanak végre a kicsinyes viták. Mindszenty József hazatérése ehhez az átalakuláshoz, megújhodáshoz adjon erőt.”

A gyászbeszédek, továbbá a sírhely megáldása és megszentelése után a prímások sírkápolnájában végső nyugalomra helyezték Magyarország utolsó hercegprímását. A sírkamrát lezáró márványtáblára „Az élet megalázta – a halál felmagasztalta” jelmondatot vésték. Mindszenty József végső nyughelyét 1991 augusztusában, magyarországi látogatása során felkereste II. János Pál pápa is. A bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására Erdő Péter bíboros kérésére 2012 márciusában került sor. Szentté avatási eljárása 1994-ben kezdődött el, nevét jelenleg utcák, terek és intézmények viselik, az országban több szobra is áll.



Mindszenty József

Mindszenty József, Pehm József néven született Csehimindszenten, 1892. március 29-én.

Szülei Pehm János és nemes Kovács Borbála szőlő- és földművelők voltak. Az elemi iskolát szülőhelyén végezte, majd a szombathelyi gimnáziumban érettségizett. 1915. június 12-én gróf Mikes János megyés püspök szentelte pappá, két év múlva a zalaegerszegi főgimnázium hittantanára lett. Végigjárja az egyházi ranglétrát, végül püspöknek nevezték ki. 1942 februárjában változtatta meg német eredetű családnevét szülőfaluja, Csehimindszent után Mindszentyre. Az elveiért keményen kiálló Mindszenty a II. világháború alatt, még veszprémi püspökként, nyilvánosan vállalta békepárti nézeteit, és részt vett azon dokumentum megfogalmazásában, amelyben a háborúból való kiugrásra kérte Horthyt, amiért a nyilas hatalomátvétel után ellenségként kezelték. A püspök ráadásul Szálasi Ferenc rémuralma alatt sem rejtette véka alá nézeteit, elutasította a zsidókkal való kegyetlen bánásmódot, és nem volt hajlandó hálaadó misét celebrálni a hungarista vezetés üdvére. Ezért a bátor kiállásáért Mindszentyt 1944 novemberében hazaárulás vádjával őrizetbe vették, és Sopronkőhidára, majd Sopronba hurcolták, ahonnan csak öt hónap után térhetett vissza Veszprémbe. Helytállása miatt a világháború után általános tisztelet övezte, és Serédi Jusztinián, esztergomi érsek halálát követően ő lett az első számú jelölt a prímási székbe, amelyet XII. Pius pápa jóvoltából 1945 októberében el is foglalhatott. A szovjet hadsereg segítségével hatalomra került kommunisták azonban konkurenciát láttak benne, ezért nagyon gyorsan nemkívánatos egyénnek nyilvánították. A Vatikán látva a kommunista veszélyt, a pápa bíborosi kalapot küldött neki jelezve, hogy Róma szemében Mindszenty nagyon fontos személyiség, akit megillet a legmagasabb tisztelet és védelem. Karizmája miatt rövid időn belül kivívta Rákosi Mátyás és bolsevik munkatársai féltékenységét, így az akkori hatalom mindent megtett, hogy elhallgattassa. Mindszentyt 1948. december 26-án, hazaárulás és valutaüzérkedés gyanújával vették őrizetbe, és számos más egyházi személlyel együtt az ÁVO hírhedt főhadiszállására, az Andrássy út 60. alatt fekvő pincékbe hurcolták. A bíborost a vallatások során több alkalommal is megverték és megkínozták, illetve különböző pszichikai szereket adtak be neki erőszakkal, amelyek hatása alatt beismerte, hogy részt vett a III. világháború előkészítésében, kémkedett a nyugati hatalmak kormányainak, jelentős összegeket küldött külföldre, és megpróbálta átjátszani a Szent Koronát a Habsburgok javára. A főpapot a 39 napi kínzások megtörték, a tárgyaláson a kommunisták azt kapták tőle, amit kikényszerítettek belőle. A bíróság 1949. február 8-án kimondott ítéletében életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki rá, ami hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki.

A hercegprímás ezután hét évet töltött az ÁVO fogságában, a szabadságot számára az 1956. október 23-án kirobbanó forradalom hozta el, ám annak leverése utáni idők újabb üldöztetést hoztak a sokat szenvedett érsek életébe. Amikor a szovjet csapatok 1956 novemberében megkezdték Budapest megszállását, Mindszenty az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 1971-ig maradt. Kádár János és VI. Pál pápa megegyezését követően feltételekkel ugyan, az érsek a Vatikánba távozott, majd később Bécsbe költözött. Ott, az Irgalmasok Kórházában hunyt el 1975. május 6-án.



