A polgári perben a polgári jog szabályai szerint teljes cselekvőképességgel rendelkező személy rendszerint személyesen járhat el, vagy meghatalmazott útján képviseltetheti magát.

Továbbá a polgári jog szabályai szerint cselekvőképes minden 18. életévét betöltött személy, kivéve, ha a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezte vagy a Polgári törvénykönyv alapján cselekvőképtelennek minősül.

A korlátozottan cselekvőképes személy akkor is jogosult saját maga vagy meghatalmazottja útján eljárni a perben, ha a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint szabadon rendelkezhet.

Ha a peres fél a polgári jog szerint nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel és nem érvényesek rá a fenti kivételek sem, akkor helyette a törvényes képviselője jár el a perben. Például kiskorú gyermek esetén a szülője vagy a gyámja, nagykorú esetén a gondnoka.

A Polgári Perrendtartás meghatározza, hogy ki járhat el meghatalmazottként.

A perbeli képviselet keretében meghatalmazott lehet: az ügyvéd és az ügyvédi iroda, a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott körben járhat el meghatalmazottként.

Nem lehet meghatalmazott a perben: aki a 18. életévét nem töltötte be, akit a bíróság jogerősen a közügyektől eltiltott, akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett, olyan perekben, illetve olyan perbeli cselekmények tekintetében, amelyre kiterjed a gondnokság alá helyezés.

A törvény bizonyos perek esetén szűkíti a meghatalmazottak körét. A törvény szerint jogi képviselő nélkül eljárni csak olyan perekben lehet, amelyek első fokon a járásbíróság hatáskörébe tartoznak. Ilyen perek például főszabály szerint azon vagyonjogi perek, ahol a per tárgyának értéke nem haladja meg a 30 millió forintot.