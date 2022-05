A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A baracsi Hétpettyes bölcsőde segít megoldani az óvodai túljelentkezést Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében.

Kisapostag Dunaújváros környéki óvodákat sorba véve a Mosolykert óvodában Budainé Krajcsovics Anita Henrietta óvodavezetővel beszélgettünk, aki a következőket mondta.

– A 2022/23-as nevelési évvel kapcsolatban jó hír, hogy Kisapostagon minden óvodaköteles kisgyermeknek helyet tudtunk biztosítani. Sok gyerek felmenő rendszerben, már két és fél éves kora óta az intézménybe jár. Jelenleg 44 gyerkőc van az óvodában, a következő nevelési évben ez a szám várhatóan 40 körül lesz a kétcsoportos intézményben. Mivel folyamatos a településre beköltözők száma, ezért igazából ez a szám még változhat. Az óvodában négy pedagógus dolgozik. Pedagógusok szempontjából is jól ellátottak vagyunk. Ennek az a magyarázata, hogy egy nagyon modern óvodában dolgozhatunk, összetartó és jó szakmai közösségben. Ez rendkívül pozitívan hat a gyerekekre és a szülőkre egyaránt. A fenntartó önkormányzattal jó partneri kapcsolat alakult ki, jól együtt tudnak dolgozni.

Kulcson is többen jelentkeztek, mint amennyi a férőhely

Ahogy a vezető óvó néni kiemelte, már 9 éve dolgozik itt, több kollégájával a kezdetek kezdete óta együtt, és nagyon elégedettek a lehetőségeikkel, és nagyon szeretik a munkájukat.

Baracs A Négy vándor óvodában Fazekas Kitti óvodavezetőt kerestük meg kérdéseinkkel. Az óvodapedagógus elmondta, nagyon sokan jelentkeztek hozzájuk. Az intézmény 100 férőhelyes, ebből a következő nevelési év során 28 nagycsoportos megy iskolába. Viszont 35-en jelentkeztek, így sajnos alig több, mint húsz gyermeket tudnak csak felvenni. Személyes, többéves tapasztalat alapján elmondható, hogy általában nyáron szoktak új lakók a településre költözni. Tehát kijelenthető, hogy Baracson az óvodában egyértelműen túljelentkezés van. Akik most nem kerülhetnek be, azoknak az intézményvezető azt javasolja, ha még nem töltötték be a hároméves kort, jelentkezzenek első körben inkább a bölcsődébe.

A bölcsődében egyébként négyéves korig maradhatnak a gyerekek, ebben a nevelési évben két bölcsődei csoport is indulni fog. Természetesen, aki óvodaköteles és baracsi lakos, azokat fel fogják venni az óvodába. A személyügyi helyzetet leírva, Fazekas Kitti lapunknak elmondta, hogy nyugdíjas kolléga is a segítségükre van, illetve van egy jelenleg sétáló idejét töltő kolléganőjük is, akit remélhetőleg pótolni tudnak majd. Az óvodavezető kihangsúlyozta, a község önkormányzata támogatja az intézményt. A dolgozók bérezése, a december havi jutalom és cafeteria mellett minden évben fejlesztésekkel is. Tehát nem panaszkodhatnak a sok gyerek miatt sem, igazából azt gondolja, ennek a fejlődésnek örülni kell. Az önkormányzat, a pedagógusok és az intézményvezetők is mindent megtesznek azért, hogy a megnövekedett igényeket kielégítsék.

Kulcs A Százholdas pagony óvoda és bölcsőde részéről Rendné Pocsai Izabellát szintén megkérdeztük a múlt héten lezárult beiratkozással kapcsolatban.



Kisapostagon minden gyermeknek helyet tudtak biztosítani

Az intézményvezető asszony kérdésünkre elmondta, egyelőre a megengedett létszám fölött van a beiratkozottak száma 2 fővel. Minden csoport 30 fővel fog működni a törvényileg meghatározott 25-höz képest. Mint elmondta a vezető, csoportonként öt további kisgyerek elhelyezésére az önkormányzat engedélyével van lehetőség, ennek ellenére jelenleg két kisgyereknek egyelőre nem megoldott az óvodai férőhely. Megoldás lehet erre, hogy a december–januárban született óvodaköteles gyerekek elhelyezését megpróbálják eltolni, hátha a kötelezettség pontos időpontjáig esetleges változás történik, ami az ő elhelyezésük szempontjából pozitív eredménnyel járna.



Az intézményben bölcsőde is van. Rendné Pocsai Izabella elmondta, hogy évek óta telt házzal működnek, így már most is csak várólistára tudnak kerülni a gyerekek. Jelenleg egyébként a kulcsi nevelési intézményben négy óvodai és egy bölcsődés csoport működik. Bár az önálló bölcsőde építésének kivitelezési munkálatai hamarosan megkezdődhetnek, amellyel egy további óvodai csoportszoba kialakítására lesz lehetőség. Pedagógusállomány tekintetében jól állnak Kulcson is, nincs hiány. Végül az intézményvezető hozzátette, a fenntartóval, Kulcs Községi Önkormányzattal kimondottan jó kapcsolatot ápolnak, minden segítséget megkapnak, amire az intézménynek szüksége van.