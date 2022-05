A jelöltek a Helyi Választási Irodától vehették fel azokat a formanyomtatványokat, amelyre összegyűjthették a jelöltállításhoz szükséges minimum 36 érvényes támogatói aláírást. Ezeket hétfő délutánig adhatták le. A Helyi Választási Bizottság veheti hivatalosan is nyilvántartásba a jelöltet. Az elmúlt időszakban három jelölt indulását már jóváhagyták, és most a határidő apropóján újabb ülést tartott a bizottság. Ezen újabb jelöltek indulásáról határoztak, illetve kisorsolták azt is, hogy a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek majd a szavazócédulán.

Mint az a bizottsági jegyzőkönyvben olvasható, összesen öt jelölt közül választhatnak képviselőt maguknak a 2-es körzetben élő választópolgárok. Íme a jelöltek neve a szavazólapon szereplő sorrend szerint:

1. Novák Istvánné (Rajta Újváros! Egyesület)

2. Hum János (független)

3. Lőrinczi Konrád (FIDESZ-KDNP)

4. Badó Péter (Mi Hazánk Mozgalom)

5. Gebei Bálint (független)

Július 3-án a helyi ukrán nemzetiségi önkormányzatnál is időközi választást tartanak, esetükben két képviselői mandátumot kell betölteni. A Helyi Választási Bizottság itt is határozott az indulni kívánó jelöltek nyilvántartásba vételéről, és a szavazólapi sorrendjéről, amely a következő:

1. Rákóci Ferenc

2. Kasza-Fedinisin Oleszja

3. Kaszó Hanna

4. Kucsinka László

Időközi választást fognak tartani a szomszédos Perkátán is: itt arról szavaznak a választópolgárok, hogy ki legyen a település polgármestere. 2020. szeptemberében mondott le az előző polgármester, Somogyi Balázs, és azóta Oláh István ügyvivő polgármesterként látja el a vezetői feladatokat. Perkátán egy héttel korábban, 2022. június 26-án lesz a választás. Az ottani választási bizottság jegyzőkönyve alapján ketten indulnak a polgármesteri cím elnyeréséért: Oláh István és Szőke Imre.

Vezető képünk illusztráció.