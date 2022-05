Sokakkal előfordult már, hogy lehúzva hagyták autójuk ablakát vagy épp felkapcsolva maradt a fényszóró, s induláskor már csak a bosszankodás maradt, hogy lemerült az akkumulátor. Az ilyen esetek mielőbbi orvoslására jött létre az okostelefonokra ingyenesen letölthető Autóőrszem alkalmazás. Az applikáció lényege, hogy az autó rendszámának megadásával az észlelt problémáról riasztást lehet küldeni az autó tulajdonosának, aki – amennyiben használja az őrszemet – azonnal tudomást szerezhet a járműve aktuális állapotáról.

Hogyan is működik a rendszer? Az alkalmazás letöltése után egy felhasználónév és egy e-mail-cím megadásával regisztrálhatunk, majd csupán az autónk rendszámát kell megadni, így máris fogadhatjuk az esetleges riasztásokat. Amellett, hogy saját járművünket ilyen módon akkor is szemmel tarthatjuk, amikor fizikailag nem vagyunk mellette, autóstársainkat is segíthetjük. Néhány kattintással – és az érintett autó rendszámának megadásával – jelezhetjük a tulajdonosnak, hogy rossz helyre parkolt, nyitva hagyta az ajtaját. Vagy ha épp megbüntetik, elvontatják, megrongálják járművét, arról is értesíthetjük őt.

Egy regisztrációval több rendszámot is kezelhetünk, így azon családtagok járműveit is szemmel tarthatjuk, akik nem rendelkeznek az applikáció használatához szükséges eszközökkel. Fontos kiemelni, hogy az alkalmazás minden hivatalos szerv vagy szervezet rendszerétől függetlenül működik, nem áll közvetlen kapcsolatban hivatallal, intézménnyel, szervezettel, ebből kifolyólag az alkalmazáson belül végzett tevékenység nem minősül hiteles, hivatalos tevékenységnek. Az alkalmazás egyik legfontosabb célja az autós kultúra fejlesztése.