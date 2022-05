Határszemle

A 24 település teljes külterületén, a zártkerti részeken is zajló ellenőrzéseket a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának mezőgazdászai végzik, bevonva az Agrárügyi Főosztály növényvédelmi hatóságának szakembereit is. A határszemle során a földhasználók, földtulajdonosok jogszabályban foglalt kötelezettségeinek betartását ellenőrzi a hatóság. A termőföld művelési ágában bekövetkezett változásokat be kell jelenteni a földhivatalnak, továbbá a termőföldön a gyomnövények megtelepedését és terjedését meg kell akadályoznia, a szőlőt és gyümölcsöst pedig művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

A hatóság a helyszíni bejárás alkalmával fokozott figyelmet fordít arra, hogy a földhasználó, illetve a tulajdonos termőföldre vonatkozó hasznosítási kötelezettségének eleget tett-e, gyom- és fertőzésmentes állapotban tartja-e ingatlanát.

A parlagfű felkutatása

Kiemelten fontos feladat a parlagfűvel fertőzött területek felderítése, amelyet a tervek szerint az idén is légi ellenőrzés segítségével tesz a hatóság még hatékonyabbá és eredményesebbé. Felhívják a figyelmet arra, hogy az idén a szokásosnál korábban, már május 16-ával elindult a parlagfű-felderítés az egész megye területén. A földhasználó köteles az ingatlanon már a parlagfű virágbimbójának kialakulását is megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fontos változás, hogy eljárást kell kezdeményezni a földhasználó/tulajdonos ellen, annak hiányában a tulajdonos illetőleg a haszonélvező ellen, ha megállapítható, hogy semmilyen parlagfű elleni védekezés nem történt, függetlenül attól, hogy a parlagfű növény mennyire van virágbimbó közeli állapotban, azaz már a száras-leveles állapotban lévő növények esetében is eljárás indul.

Építkezés termőföldön

Emellett minden termőföldnek minősülő ingatlanon, a zártkertekben is – építkezni is csak a földhivatal előzetes, termőföld végleges más célú hasznosítását engedélyező határozata alapján lehet, melynek meglétét szintén ellenőrzi a hatóság.

Kérjük a földhasználókat és/vagy tulajdonosokat, hogy a fentiek alapján gondoskodjanak a termőföldek művelési ágának megfelelő műveléséről és hasznosításáról, valamint a folyamatos parlagfű-mentesítésről.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)