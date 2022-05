Térségünkben, a fő szúnyogártalmat okozó területek a Duna hullámterén találhatóak, az áradások után itt kelnek ki nagy számban a csípőszúnyogok, és a szél hátán, vagy önerejükből jutnak be a lakott területekre. De a csapadékos időjárásnak köszönhetően is alakulnak ki víz-borította területek, amik szintén szúnyogtenyésző helyeket produkálnak. A lakosság is nagy mértékben szaporítja a vérszívókat a magánterületeken, a különböző vízgyűjtő edényekbe, eszközökbe, ezért csatolva küldöm a lakossági anyagot segítségül. Fontos volna, hogy ez mihamarabb megjelenjen a helyi nyomtatott, és internetes sajtóban. A szezon folyamán, ezt rendszeresen hirdetni kellene, hogy a polgárok emlékeztetve legyenek, mert a szúnyogok egy jó részét a magánterületeken található vízgyűjtőkből keltik ki, és ha ez nincs megszüntetve, hetente újabb generációk repülnek ki a fedetlen vizes hordókból -írja a baracs.hu.