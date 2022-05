Dunaújváros – Az egykori 108-as söröző helyén alakítottuk ki az akadálymentes foglalkoztatót. Nem volt könnyű megtalálni a megfelelő épületet. Kondor László, a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület elnöke és Szakács Istvánné szülő segített a toborzásban és a hely megtalálásában is. Nekik és az önkormányzatnak is köszönjük a támogató hozzáállást. Az épület immáron rendelkezik étkezővel, munkatérrel, szociális blokkal, a munkavégzés feltételei adottak – mondta el lapunknak a Pro-Team Nonprofit Rehabilitációs Kft. képviseletében Molnár István.

Megváltozott munkaképességű emberek dolgozhatnak az új, dunaújvárosi foglalkoztatóban Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Hozzátette:

– Napi négy órában tudjuk foglalkoztatni a megváltozott munkaképességű embereket, akik legalább 40 százalékos mértékű egészségkárosodással rendelkeznek. Jelenleg 26 fő dolgozik, de 14 ember érdeklődik még a foglalkoztatás iránt. Bővítésre még van lehetőségünk, tehát várjuk a további dolgozni akaró jelentkezőket. Szükség esetén akár kétműszakos munkarendben is tudnánk foglalkoztatni a jelentkezőket.

– Könnyű, ülve vagy állva végezhető munkát kínálunk, kizárólag olyat, amit a csökkent munkaképességű emberek is el tudnak látni. Elsősorban figyelmet igénylő tevékenységekről van szó, mint forgácsolás, sorjázás, vagy papírkarton hajtogatása, ragasztás. Olyan munkák, amelyet leszázalékolt ember is el tud végezni. Itt inkább mozgásszervi, vagy egyéb egészségkárosodott személyeket tudunk foglalkoztatni, akik figyelmet, pontosságot igénylő tevékenységre képesek.



Akadálymentes a foglalkoztató az egykori söröző helyén

Megtudtuk Molnár Istvántól a következőket is:

– Kétszer 10 perc munkaközi szünet mellett 4 órában folyik a munkavégzés, így a minimálbér időarányos részét kapják meg a foglalkoztatottak, tehát 100 ezer forintot. Ebből levonások után 67–69 ezer forint marad a zsebben. Ha valakinek van súlyos fogyatékos igazolása, akkor még 10 ezer forinttal többet kap kézhez, mert adókedvezményre jogosítja. A betegség mértékének függvényében kétféle ellátásban részesülhet a megváltozott munkaképességű személy. Vagy rehabilitációs ellátást vagy rokkantsági ellátást kap. Ez a munkavégzés után kapott bér mellett is megilleti őket. Terveink között szerepel még 20 fő foglalkoztatása, így reméljük, csaknem ötven fő dolgozhat majd Dunaújvárosban a régi söröző helyén.