Az élőlények az utódokról történő gondoskodás szerint lehetnek fészekrakók, fészekhagyók és hordozottak. Az ember e kategória-rendszer alapján hordozott – vagyis evolúciós értelemben az embergyerek „hordozásra születik”. A szakemberek egyöntetű álláspontja, hogy a babahordozás fantasztikusan jó hatással van mind a babára, mind az anyára.

A dunaújvárosi Hurciklub – mint minden évben –, idén is megrendezte a hordozás hetét, ahol a babahordozást mint a kisgyermeknevelés egy fantasztikus módját járják körül.

Az Aktívmami Hordozós Fitnesz csapat a Fut a város program gyaloglótávján is részt vett a hordozás hete programok keretében Fotók: amatőr

– Idei témánk A mi hordozós utunk címet viseli, amelyről mi is megosztjuk a személyes tapasztalatainkat, és nagyon örülünk, ha ebben is csatlakoznak hozzánk – mondta el Horváth Zsuzsi hordozási tanácsadó, majd folytatta:

Május 20-án, pénteken, Engel Zsófia laktációs szaktanácsadó tartott előadást az anyatejes táplálásról. Szombaton, 21-én részt vettünk a gyaloglótávon az Aktívmami Hordozós Fitnesz csapatával a Fut a város programon. Hétfőn délelőtt a Hurciklubbal vártuk az érdeklődő szülőket a 4MOM családbarát közösségi térben, a régi Bánki iskola pinceklubjában. A nyári hordozásról és a vízben hordozásról volt szó, és természetesen lehetőség volt kipróbálásra és akár kölcsönözésre is.

Csütörtök délelőtt Bőhmné Dániel Alexandra hordozási tanácsadó és kisgyermeknevelő tartott előadást az újszülöttek hordozásáról, A negyedik trimeszter – kötődés és hordozás csecsemőkorban címmel. A várandósokat és az anyukákat szintén a 4MOM-ban vártuk. Ez a prezentáció arról szólt, hogy milyen kapcsolatban áll egymással a korai kötődés és a hordozás, hogy miért fontos a testközelség a baba életének korai szakaszában, az úgynevezett „negyedik ­trimeszterben”. Természetesen minden felmerülő kérdésre igyekeztünk válaszolni és szintén lehetett eszközöket próbálni és kölcsönözni is.

A héten ingyenesen lehetett kipróbálni az Aktívmami Hordozós Fitneszt, az órák szerdán 16 órától kezdődtek és ma még pénteken 9 órától is van rá lehetőség.

Negyedik trimeszternek is nevezik ezt az időszakot

Hétfőn indult már hagyományos fotós-videós kihívásunk, az Így hordozunk mi! A challenge online folyik az Anyák a Hordozásért Alapítvány Facebook-oldalán, és a kihívást teljesítők között pedig egy magyar gyártású hordozóeszköz fogunk kisorsolni. Lényege, hogy május ­23-án hétfőtől minden nap egy hordozós szituációt kapnak a résztvevők, ennek a fotóját kell posztolni. Bármilyen biztonságos hordozóeszközzel lehet játszani. A kihívás 14 napig – május 23-tól június 5-ig – tart, de van 2 nap a pótlásokra. A kihívást teljesítők között június 10-én kisorsoljuk a díjakat. A rendezvénysorozatunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Nemzeti Együttműködési Alap és a Miniszterelnökség támogatja – mondta el lapunknak Horváth Zsuzsi hordozási tanácsadó.