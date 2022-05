Miután a fenntartó önkormányzat a legutóbbi közgyűlésén jóváhagyta a szeptemberben kezdődő nevelési évre vonatkozó csoportszámokat, interjút készítettünk a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjével, Gyenes Józsefnével. Volt is miről beszélni, ugyanis rendkívüli változás előtt állnak.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Május elején tartották az óvodai beiratkozást, és döbbenten tapasztalták, hogy mintegy kétszázötven gyermekkel kevesebbet írattak be, mint amennyit ők előzetesen kalkuláltak a védőnők adatai alapján. Az óvodavezető elmondta, az a tapasztalat, hogy sok család veszi igénybe a kormányzati kedvezményeket, lehetőségeket, és elköltöznek a szomszédos településekre. Kevesebb már azon gyermekek száma is, akiket a szomszédos településekről hoznak be ide, a helyi tagóvodák valamelyikébe.

A törvény minimum tizenhárom főben határozza meg a csoportszámot, így felmerült annak a lehetősége, hogy ezt kihasználva, a kevesebb gyermeklétszámmal kisebb létszámú csoportokat alakítanának ki. Viszont mintegy huszonhat óvodapedagógus hiányzik az ágazatból helyi szinten (van, aki elhagyta a pályát, van, aki a szomszédos település óvodájába ment át dolgozni a magasabb juttatás miatt), ezért más megoldást kellett találniuk.

Az egyik nagy változás az lesz, hogy bezárják a Száz­szorszép tagóvodát. A Lajos király körúti intézményben jelenleg hatvannégy gyermek van, közülük negyvenen szeptemberben megkezdik az iskolát. A maradék ovishoz pedig mindössze nyolc új gyermek érkezne. Gyenes Józsefné elmondta, a Béke városrészi tag­intézmények eddig is bajban voltak; változik a demográfiai helyzet a körzetben, egyre kevesebb az óvodás korú gyermek. A Bóbita tagóvodában tavaly négyről háromra, a Napsugár tagóvodában hétről hatra csökkentették a csoportok számát, igyekeztek ily módon is feltölteni a Száz­szorszépben a létszámot. Most nem tudnának annyi gyermeket átadni, hogy fenntartható legyen, ezért zár be a Százszorszép. Kényelmi szempontból megnyitják a Bóbitában és a Napsugárban is az előzőleg szüneteltetett egy-egy csoportot. A Százszorszép közösségét egy az egyben át tudják emelni a Bóbitába, az összes dolgozóval, óvodapedagógussal, dajkával együtt. Viszik a saját bútoraikat, játékaikat is, amiket az ovi alapítványának forrásából vásároltak (ezáltal leltárban marad minden eszközük, és csak a telephelyet kell módosítani az alapítványi okiratban).

Tartottak már szülői értekezletet a Százszorszépben, a szülők megértőek voltak, és még a segítségüket is felajánlották. A költözés folyamatos, az óvodai dolgozók a munka mellett pakolják és készítik össze csomagjaikat az új helyre, és csak a legvégső esetben terhelnék a szülőket.

A Százszorszép tagóvoda végleg bezár, a közösség a Bóbitában kap helyet szeptembertől Fotó: archív/Szabóné Zsedrovits Enikő

– Szeretném, ha július 31-ig mindennel végeznénk, a takarítással, a költözéssel, a berendezéssel, és hogy a jogszabályok szerint is rendben legyen minden annak érdekében, hogy augusztusban pihenhessenek a kollégák – tette hozzá Gyenes Józsefné.

Érdekes a beiratkozási adatokat tekintve az, hogy most teljes a létszám a Katica tagóvodában. Viszont be kell zárni ezt az óvárosi intézményt is, a költözés elkerülhetetlen, ugyanis statikai problémák léptek fel az épületen. Például az utcafronti falon egy nagyobb repedés van már, amely csoportszobát és irodát is érint. Több gyanús mélyedés van az udvaron, megsüllyedt a betonos terasz is. A belső mosdóhelyiségben pedig alulról ázik a burkolat. Gyenes Józsefné elmondta, már két szakember is megnézte, és arra jutottak, hogy meg kell állítani az eróziós folyamatot, de ehhez legalább egy évig megfigyeléseket kell végezni, hogy kiderüljön, mi okozza a problémát. Feltételezhető, hogy nem megfelelő a víz­elvezetés, de ezt még nem lehet egyértelműen kimondani.



Az óvodavezető hangsúlyozta, a gyerekek biztonsága a legfontosabb, ezért mielőbb költözni kell. A Katica teljes egészében (gyerekekkel, dolgozókkal, bútorokkal, játékokkal együtt) a Duna-parti tagóvodába megy. Itt van egy különálló pavilon, saját mosdóval, ebédlővel, ezt kapják meg, amelyet belakhatnak majd július 1-től.

Az Aranyalma tagóvodában tavaly bezártak egy csoportot, viszont ott most annyi szülői igény volt, hogy a következő nevelési évre megnyitják. Mindezeket összesítve két óvodai csoporttal indul kevesebb szeptemberben. A nyári szünetben a Bóbita és az Eszterlánc tagóvoda tart ügyeletet.