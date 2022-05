A Sportolj Dunaújváros! Idei programsorozatába két rendezvény illeszkedik: az egyik a május 21-én megrendezendő Fut a Város, Dunaújváros program, míg a másik a 36. Bringatúra, melyet június 11-én rendeznek majd meg. Petrás Gábor kiemelte, hogy mind a két rendezvény ingyenes, ugyanakkor aki rajtszámmal szeretne indulni, annak 18 éves kor felett lehetősége lesz regisztrációs jegyet vásárolni ezer forintért. A két eseményen ebből befolyt összeget a szervező DLSZ a dunaújvárosi Ebrendészeti Telep javára ajánlja majd fel. A bringatúra esetében a regisztrációval rendelkezők a túra végén tombolasorsoláson vesznek részt, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A Fut a város rendezvény nem verseny, itt mindenki a saját tempójában teljesítheti az általa kiválasztott szakaszt. Lesz ugyanis egy 4 kilométeres és egy két kilométeres szakasz, melyet futva, kocogva vagy akár sétálva is meg lehet majd tenni. A rendezvény fővédnöke, dr. Jobbágy Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, aki a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az egészséges életmód fontos feltétele annak, hogy kevesebb ember szoruljon élete során kórházi ellátásra. Ebben ő jó példával jár elöl, hiszen számos sportversenyen indult már és ígérete szerint résztávon ezen az eseményen is rajthoz áll majd. Május 21-én reggel 8 órától lehet nevezni, a rövidebb táv rajtja fél tízkor, a hosszabbé háromnegyed tízkor lesz majd a Városháza térről. A távokat teljesítők ajándékot kapnak majd a rendezvény támogatóitól. Díjat kap továbbá a legnagyobb létszámban részt vevő család és a legtöbb diákot felvonultató és a távot teljesítő iskola is.

A bringatúra, melynek eddigi történetéről lapunk ötödik oldalán olvashatnak bővebben június 11-én 9 órakor indul el a Városháza térről. Az esemény fővédnöke idén Szemenyei István lesz. A rajthoz állóknak a már évek óta szokásos Dunaújváros - Mezőfalva- Dunaújváros távot kell majd teljesíteniük. Németh Miklós rendőr alezredes a sajtótájékoztatón elmondta, hogy mind a két rendezvényt biztosítják majd a rendőrök és a polgárőrök. A bringatúra esetén a teljes távon lesz rendőri jelenlét. Hangsúlyozta, hogy bízik abban, hogy az összes résztvevő - beleértve a túra útvonalán közlekedni szándékozókat is - belátó és türelmes lesz majd.

A sajtótájékoztatón részt vett Létai Attila, az ebrendészeti telep vezetője is, aki megköszönte a támogatást és méltatta a rendezvények egészségmegőrző és közösségformáló mivoltát. Balogh Kata, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy a Sportolj Dunaújváros! Programsorozaton belül egy harmadik rendezvényre is készülnek, melyben szintén szerepet kap majd a jótékonyság és annak bevételét is Létai Attiláéknak ajánlják majd fel. Szabó András, a rendezvény főtámogatója és Csizmadia Brigitta, a rendezvényt szintén támogató egy másik cég cég ügyvezetője a jótékonyság nemes intézményével és a társadalmi szerepvállalás fontosságával indokolta, hogy letette névjegyét vállalkozásával az események mellé. Szalai Babett, a DKKA játékosa pedig a sportolás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az leginkább a gyerekek életének részévé kell váljon, melynek eléréséhez az ilyen rendezvények kulcsfontosságúak.