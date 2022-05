Az intézmény vezetése a POK aulájában fogadta a meghívott vendégeket, megkülönböztetett figyelemmel köszöntötték dr. Mészáros Lajost, a térség országgyűlési képviselőjét, Pintér Tamás polgármestert, a helyi oktatási intézmények vezetőit, valamint az intézmény pedagógusait és diákjait.

Hálás vagyok az életnek – kezdte a Húsz éve az oktatásban című előadását Borgulyáné Antal Zsuzsanna, intézményfenntartó. Mesébe illőnek nevezte azt, ahogy a Pannon életre hívásának álma megszületett két elhivatott ember lelkében és elméjében, hiszen közös kitűzött céljuk volt, hogy magániskolát alapítsanak. Igaz, akkor még nem tudták, milyen nehézségekkel állnak majd szemben ezen az úton, de utólag személy szerint hálás, hogy a megvalósulásig vezető út nem volt egy diadalmenet, mert az sok mindenre megtanította menet közben, és már sokkal jobban tudja értékelni az elért eredményeket.

Felelevenítette a 2002-es indulást, amikor is megalapították a Humán-Pszicho 2002 Nkft.-t, amelynek fő tevékenységi köre kezdetben az antiszociális magatartású, illetve disszociális személyiségzavarú elítéltek, valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező fogvatartottak, és a fokozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása, nevelése, képzése volt. 2003-ban jött létre a Pannon Oktatási Központ, 2005-re már kilenc telephelyen szerveztek oktatást az országban. 2006-ban pedig megnyílt a dunaújvárosi székhelyük, ahol a 2006/07-es tanévben meg is kezdték az oktatást. Megindult a felnőttképzés az iskolában, esti tagozaton: érettségire felkészítő szakközépiskolai, valamint gyógypedagógiai asszisztensi képzésben. 2007. szeptember elsején pedig a nappali tagozatos oktatást indították el.

Borgulya Zoltán igazgató

További fejlődést elérve a 2011/12-es tanévben elindulhatott az első nappali tagozatos gimnáziumi osztály 17 fővel, itt Dunaújvárosban. Idővel bővült a helyi székhely épületkomplexuma is, méghozzá három ütemben. A POK egy volt kereskedelmi üzletből, egy óvodából, egy bölcsődéből lett görögkatolikus parókia helyére épült fel. Az intézményfenntartó elmondta, hogy az elmúlt tíz évben töretlen az érdeklődés a központ iránt, a gimnáziumi végzős osztályokból 320 diák tanult tovább és ért el szép sikereket mind felsőfokú tanulmányai, mind a választott hivatása területén.

Hozzátette, hogy a POK működtetéséhez szükséges anyagi forrás előteremtése nem kis feladat elé állítja őt évről évre, de minden lehetőséget megragadnak, hogy az alapokat biztosítani tudják: pályázatokon indulnak, sőt azt is elérték, hogy 2015-től minisztériumi támogatás segíti a gimnáziumi és szakgimnáziumi oktatást. Hangsúlyozta, hogy az eddig elvégzett munkát a jövőben is folytatni szeretnék az elért színvonalon, sőt, ha lehet, még intenzívebben, hiszen új kihívások mindig akadnak, amelyeknek szintén sikerrel szeretnének megfelelni. Mindenkinek megköszönte az elmúlt húsz év elvégzett munkáját, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben is olyan intézményt működtetnek majd, ahová a tanárok is és a diákok is szívesen járnak be nap mint nap.

– A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak – kezdte beszédét az igazgató Goethe-t idézve. Borgulya Zoltán előadásának fókuszába az intézmény egyik legfőbb ars poeticáját és küldetését, a tehetséggondozást helyezte. Hangsúlyozta, hogy nem volt véletlen, hogy a tehetséggondozást gimnáziumi keretek között képzelték el. Az intézményfejlesztés, a humán erőforrás fejlesztése ezt aztán tíz évvel ezelőtt lehetővé is tette, elindulhatott a nappali gimnáziumi oktatás, de ezt hatalmas előkészítő munka előzte meg. Céljuk az volt, hogy olyan atmoszférát alakítsanak ki az intézményben, amelyben a szocializációs folyamat megfelelően működhet. Éppen ezért a tehetséggondozás folyamán kiemelt szerepet fordítottak és fordítanak arra most is, hogy a diákjaikat felkészítsék a továbbtanulásra, a tanulás folyamatának elsajátítására, a megértés képességének hatékonyabbá tételére. Mindezt úgy, hogy közben növelik a tanulók általános műveltségét is, erősítik a fizikumukat egy ezekre alkalmas környezetben és légkörben. Ugyanis, mint elhangzott, a tehetség nem statikus, hanem folyamatosan változó jelenség, amelyet a szülőkkel együttműködve kell gondozni, fejleszteni, odafigyelve a diákok érzelmi életével való megfelelő foglalkozásra is.

Éppen ezért az intézmény egyik fő törekvése a szülőkkel való kapcsolatteremtés és kapcsolattartás. Az igazgató kitért arra is, hogy az elvégzett munka gyümölcse beérik, amit abból is lehet látni, hogy az itt végzett diákok rendszeresen visszajárnak az intézménybe, illetve hogy a pannonos diákok rendre nagyszerű eredményeket érnek el különböző országos tanulmányi versenyeken, egyéb megmérettetéseken. Aki iskolát működtet, az a jövőt építi, mondta Borgulya Zoltán, utalva arra, hogy nem véletlenül a Tudás, tapasztalat, jövő az intézmény jelmondata. Ennek a jelmondatnak pedig sikerrel szeretnének megfelelni a jövőben is.

A beszédek után a Helikon Ünnepségeken díjazott alkotások premierje következett, majd a POK-os diákok rajzaiból összeállított tárlat megnyitója zárta a délelőtti programot. Délután a diákok és az érdeklődők POK-os öregdiákok előadásait hallgathatták meg. A program csütörtökön sportnappal folytatódik.