Hetvenéves a Vasvári Pál Általános Iskola. Ez alkalomból pénteken, május 27-én, 17 órakor gálaműsor lesz a Bartók színházban, az iskola tanulói kulturális műsorral készülnek az eseményre. Zene-, tánc- és énekszámokat mutatnak be. A meghívott vendégek között lesznek az egykori igazgatók, nyugalmazott pedagógusok, és a város vezetői, köztük Pintér Tamás polgármester is. Megtiszteli az eseményt dr. Mészáros Lajos ország­gyűlési képviselő. A szülők a belépőjegyen kívül támogatói jegyeket is vásárolhatnak, amivel az iskola játszóterének kialakításához járulhatnak hozzá.