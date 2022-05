Az MMK-ban már reggel elkezdődtek a gyermeknapi programok és ezt valahonnan a gyerekek is megsejthették, mert többen is érkeztek szinte nyitásra, hogy aztán dél körül ez a létszám már meghaladja a nyolcszáz főt. Ami nem is csoda, hiszen Kováts Rózsa, az intézmény vezetője és csapata kiválóan megszerkesztette a vasárnapi „étlapot”. Szinte felsorolni is nehéz: kígyózó sorok álltak az ugrálóvárnál az MMK udvarának hátsó részén, ahogy nagyon sokan vártak a pónilovaglásra is szemben. A lufis bohóc műsorát egész csapat nézte szinte tátott szájjal, míg mások arcfestéshez álltak sorban. Délelőtti ottjártunkkor egyre csak jöttek a családok, szinte teljesen megtelt érdeklődőkkel az MMK udvara, s ez még délután, újbóli látogatásunk idején is így volt.