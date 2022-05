A konferenciát követő záró rendezvényen Melkovics Tamás a Tehetséggondozási munkacsoport vezetője és a dr. Kővári Attila a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) elnöke elmondta, a Tehetségnap az őszi Tudományos Diákköri Konferencia előszobájának tekinthető, amely lehetőséget kínál a hallgatók számára, hogy éles helyzetben, kollégák közt is bemutathassák kutatási eredményeiket, aktuális szakmai munkáikat. „Ezúttal is egy nagyon sokszínű, számos izgalmas témát felvonultató Tehetségnapon vagyunk túl. Köszönet mindezért a résztvevő hallgatóknak és felkészülésüket támogató, irányító konzulenseknek is – tette hozzá Melkovics Tamás, aki azon reményének is hangot adott, hogy a szerdán hallott prezentációk közül jó pár az idei TDK-n is eredményesen szerepel majd.

A XII. Tehetségnap eredménysora (zárójelben a díjazott előadások címeit közöljük – a szerk.):

Társadalomtudományi szekció:

Különdíjasok: Bacsó Márk Krisztián (Családfakutatás), Kőmíves Tamás (A paraúszás és saját tapasztalataim)

III. helyezett: Link Lívia (A háztartások pénzügyi tervezése, öngondoskodás

szerepe a különböző életciklusokban, kiemelten a kisgyermekeket

nevelők körében)

II. helyezett: Molnár Nikolett (Vállalkozás csődje, megmentése)

I. helyezett: Ozvald Barbara (Társkeresők hatékonyságának vizsgálata fogyaték-

kal élők szemszögéből)

Informatikatudományi és Műszaki tudományi szekció:

Különdíjasok: Szvercsek Márk és Szabó Nikolett Sarolta (CAD-CAM technikusi záródolgozat bemutatása), Vári Márton (Egy „Egg bot” tervezése, optimalizálása és elkészítése arduino-val)

III. helyezett: Vámos Balázs (Szemmozgáselemző rendszer kutatási célokra)

II. helyezett: Kecső Norbert (Egy chatrendszer, kisebb AI-val ellátva)

I. helyezett: Yasmine Trabelsi (Comparing AI technologies, Deep Learning and OpenCV)

Neveléstudományi szekció

Különdíj: Varsányi Gábor (A felnőtt korosztály tánc iránti motivációi)

II. helyezett: Horváth Gábor (Szülők végzettségének szerepe a középiskola választásában)

I. helyezett: Palágyi Ilona (Hogyan legyünk „digitálisabbak”? Digitális módszertani változások az online oktatás hatására egy általános iskolában)

Social Science szekció

III. helyezett: Symbat Sharsheeva (Symbat Sharsheeva)

II. helyezett: Nguyen Kha Ngoc Linh (Graphic design perception among the youth in

the mid-digital ageI. helyezett: Ksenija Smolović (Immersive technology in education, Social changes caused by social revolution)