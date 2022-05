Hétfőn délután aztán a Győr honlapján közölte, Farkas végleg a Kohász kézilabdázója lesz, miután a kisalföldi klub vezetősége a junior válogatott fejlődését és a lehető legtöbb játéklehetőséget is szem előtt tartva úgy döntött, nem gondolkodik további kölcsönadásban, hanem hozzájárul végleges átigazolásához. – Farkas Johanna ugyan még csak most töltötte be 20. évét, azonban már eddig is bizonyította tehetségét. Egyike azon győri neveléseknek, akik teljesítményükkel kivívták Győrben a felnőtteknél való szereplés jogát. Az elmúlt években a korosztályos magyar válogatottakat vezette sikerre, teljesítményére joggal lehetünk büszkék. Elérkezett az a pillanat, amikor kölcsönadás helyett végleg eligazol nevelőegyesületéből. Bízom benne, a DKKA játékosaként fejlődése továbbra is töretlen lesz. Ezúton is sok sikert kívánok jövőbeli pályafutásához – idézték Görbicz Anitát, a Győri Audi ETO KC elnökét.

– Köszönök mindent a Győrnek az elmúlt évekért, sosem felejtem el az itt tanultakat. Tudtam, egyszer eljön ez a pillanat is, amikor elhagyom nevelőegyesületemet, az ETO családot. Szeretnék sok sikert kívánni a klubnak, remélem, egy nap nem csak ellenfélként térhetek majd vissza – mondta Farkas Johanna.