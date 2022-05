A nagyobbik keresztlányommal 2020-ban már részt vettünk a Fut a város elnevezésű programon. Múlt pénteken az anyukája a lelkemre kötötte: most mindenképpen mennünk kell, hogy erősítsük az iskolai csapatot. Természetesen, úgyis jól fog esni egy kis mozgás! – vágtam rá, persze azzal már nem számoltam, hogy néhány hónapja nem sportoltam semmit sem. Gondoltam, hogy egy laza két kilométeres távra benevezhetünk, abból nem lesz baj. Így voltam ezzel egészen a bemelegítésig... onnantól már a kisebbik kör is hosszúnak ígérkezett. De megcsináltuk! Sőt, a 7 éves leányzóm jól be is előzött, ügyes, fitt és kitartó volt... én meg szerencsés túlélő!

Vezető képünk illusztráció.