45 évvel ezelőtt, 1977. április 30-án történt az a baleset a 62-es főút 38-as kilométerszelvényénél, amelyben három végzős tanárképzős lány vesztette életét. A hozzátartozók emléktáblát állítottak a helyszínen. 2018-ban ezt a helyet választották a Fejér Megyei Közúti Baleseti Emlékhelyül, itt a megyei utakon elhunytakra emlékeznek évente a baleset-megelőzés területén dolgozók.

A kettétört életet szimbolizáló gömb alatt szétrepedt oszlopon statisztika is szerepel: 2010-től kezdődően évenkénti bontásban olvasható a megye közútjain történt halálos kimenetelű közlekedési balesetek száma. Az elmúlt évek között 2018 bizonyult a legsötétebbnek, 49 ember vesztette életét. 2010 óta összesen 402 élet tört ketté a megyei utakon. Óberling József, az Országos Rend­őr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője, az Országos Baleset-megelőzési Bizottság ügyvezetője a pénteki megemlékezésen elmondta, az utóbbi néhány év baleseti számai az ´50-es évekéhez hasonlók. Ez akár előrelépésnek is tekinthető, hiszen manapság jóval több és nagyobb teljesítményű autók járnak, bonyolultabbak a közlekedés- és forgalomszervezési helyzetek is.

Boldogok mégsem lehetünk a számok láttán, hiszen egyetlen autóbalesetben elvesztett élet is sok. Hozzátette, Magyarország is csatlakozott ahhoz az uniós célkitűzéshez, amely 2030-ra a felére, 2050-re pedig nullára csökkentené a halálos közlekedési balesetek számát. A cél elérése nem lehetetlen, hiszen például Stockholmban vagy Helsinkiben évente már csak egyetlen halálos kimenetelű közúti baleset történik. Közlekedési balesetek szempontjából itthon 1990 tekinthető mélypontnak, akkor 2432-en haltak meg. Azóta ezt a számot sikerült jóval csökkenteni, manapság évente nagyjából 500 végzetes autóbaleset történik hazánkban. A rendőrség mindent megtesz a továbbiakban is ezek megelőzésére, ám ne feledjük, sok múlik az autóvezetőkön is! Nem éri meg sem a saját, sem pedig mások testi épségét kockáztatni!